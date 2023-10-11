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الهند تعلن موقفها من الحرب في غزة

منذ ساعتين
الهند تعلن موقفها من الحرب في غزة

 

وطنا اليوم – قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الثلاثاء)، إن الشعب الهندي يقف بحزم بجانب بلاده في هذا الوقت الصعب، معرباً عن إدانة قوية وقاطعة للإرهاب بكل صوره ومظاهره، حسبما أفادت وكالة أنباء «برس ترست أوف إنديا».

ووفق وكالة الأنباء الألمانية، اتصل نتنياهو بمودي ليخبره بمستجدات الوضع الراهن في ما تنفذ إسرائيل ضربات جوية انتقامية ضد غزة، بعدما قتل مسلحو حركة «حماس» مئات الإسرائيليين في هجوم مفاجئ يوم السبت عبر حدودها الجنوبية.

وأعرب رئيس الوزراء الهندي عن تعازيه الحارة وتعاطفه مع القتلى والجرحى، حسبما ذكر مكتبه في بيان، وسلط الضوء على مسألة سلامة المواطنين الهنود وأمنهم في إسرائيل. وأكد له نتنياهو تعاونه ودعمه الكاملين.


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