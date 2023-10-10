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وزير إسرائيلي: شيفرون تستخدم خطا اردنيا بديلا لتصدير الغاز

منذ ساعة واحدة
وزير إسرائيلي: شيفرون تستخدم خطا اردنيا بديلا لتصدير الغاز

وطنا اليوم:قال وزير طاقة الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس ان شركة شيفرون الاميركية علقت صادرات الغاز من إسرائيل عبر خط أنابيب لمصر.
وقال كاتس ، الثلاثاء ، ان إسرائيل تستخدم خطا بديلا لتصدير الغاز عبر الأردن.
بدورها قالت وكالة رويتر ان شركة شيفرون صادرات الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب بحري رئيسي بين إسرائيل ومصر، وتقوم حاليًا بتزويد الغاز عبر خط أنابيب بديل عبر الأردن، وفقًا لما ذكرته مصادر صناعية وحكومية يوم الثلاثاء.
وبينت رويتر ان تقرر وقف الصادرات عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط (EMG) في الوقت الذي تشتد فيه حدة الحرب في غزة.
ويمتد خط أنابيب EMG من عسقلان ، الواقعة على بعد حوالي 10 كيلومترات شمال غزة، إلى العريش في مصر، حيث يتصل بخط أنابيب بري.
ويعد خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 90 كيلومترًا الرابط الرئيسي بين حقل الغاز البحري ليفياثان الذي تديره شيفرون ومصر.
وقالت مصادر صناعية إن شيفرون قررت تحويل الغاز بسبب المخاوف الأمنية الناجمة عن الصراع العسكري.
وأكدت وزارة الطاقة الإسرائيلية في بيان لرويترز أن شيفرون طلبت تصدير الغاز عبر خط أنابيب بديل يربط ليفياثان بالأردن ومصر أيضًا، والمعروف باسم خط أنابيب الغاز العربي


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