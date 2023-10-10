قتلى وجرحى في عسقلان بعد هجوم صاروخي واسع للمقاومة الفلسطينية

وطنا اليوم:انطلقت رشقات صاروخية جديدة من غزة باتجاه عسقلان، الثلاثاء، مع انتهاء مهلة حماس لسكانها. وأفاد مصدر بسقوط عدد من الصواريخ داخل عسقلان، مضيفاً أن هناك أضرارا كبيرة بأحد المباني في عسقلان جراء الصواريخ. وأفادت “القناة 12” الإسرائيلية بسقوط قتيلين وإصابات خطيرة في عسقلان.

وحذرت حركة حماس من أنها ستواصل قصف عسقلان إذا لم توقف إسرائيل تهجير المدنيين في غزة. وأضافت حماس في بيانها بالقول: “سنواصل قصف عسقلان حتى تهجير سكانها ثم سننتقل لاستهداف مدينة أخرى”.

وكانت كتائب “عز الدين القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت في وقت سابق، استهداف تل أبيب وهرتسليا وبئر السبع بقصف صاروخي. وبحسب بيان الجناح العسكري لحماس عبر قناته على “تيلغرام”، جاء قصف هذه المدن رداً على هجمات الجانب الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين.

وقبلها، حذر المتحدث باسم “عز الدين القسام”، عبر “تليغرام”، سكان عسقلان جنوب إسرائيل، مشيراً إلى أن أمامهم حتى الخامسة مساء اليوم بالتوقيت المحلي لمغادرة المدينة.

وذكر الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة في بيان، أن ذلك يأتي “ردا على جريمة تهجير العدو لأهلنا وإجبارهم على النزوح من منازلهم في عدة مناطق من قطاع غزة”، بحسب تعبيره.

يأتي ذلك فيما أعلنت حماس أن كتائب القسام قصفت تل أبيب ومطار بن غوريون الإسرائيلي بالصواريخ ردا على استهداف المدنيين، إلا أن المتحدث باسم مطار بن غوريون نفى استهداف المطار بأي صواريخ، وقال إن العمليات مستمرة بالمطار