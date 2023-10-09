هذه وصية الرسول لنا .. ناشطون يشيدون بتعامل المقاومة الفلسطينية مع امرأة مسنّة

وطنا اليوم:تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مقطع فيديو لجندي من كتائب القسام يوثق معاملة المقاومة الفلسطينية لأسيرتين إسرائيليتين إحداهما مسنة والأخرى فتاة.

ويظهر الجندي في غرفة وهو يقول: “الحمد لله الذي منَّ علينا بدخول أراضينا المحتلة التي دنسها العدو.. هذا اليوم الذي كنا ننتظره بفارغ الصبر منذ سنوات وكنا في شوق شديد لهذا اليوم المبارك”.

أضاف مشيراً إلى الأسيرتين: “هذا المشهد اليوم هو وصية رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لنا نحن المسلمين المجاهدين ألا نقتل امرأة ولا طفلاً ولا شيخاً ولا عابداً في صومعته، نفذنا اليوم وصية رسول الله، قتلنا المحاربين وأبقينا النساء والأطفال”.

وحصد مقطع الفيديو تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل، حيث أشاد ناشطون بتعامل جنود المقاومة الفلسطينية مع أسرى الاحتلال الإسرائيلي الذين يصل عددهم إلى العشرات، بحسب ما صرح مسؤولون بالمقاومة منذ انطلاق معركة “طوفان الأقصى” أمس السبت.

ودعا ناشطون إلى ترجمة هذا الفيديو ليصل “إلى كل الدنيا”، كما قال الناشط أدهم أبو سلمية، حيث دعا إلى “ترجمته وتعميمه بكل قوة”.

أضاف: “هذه أخلاق الرجال الكبار، هذه أخلاق من تخرجوا من مدرسة محمد، صلى الله عليه وسلم، هذه الحقيقة التي يحاول العالم إخفاءها، هؤلاء هم المجاهدون الفلسطينيون”.

في سياق متصل، تفاعل ناشطون على مواقع التواصل أمس السبت، مع ما وصفوه بالتعامل الإنساني لجنود المقاومة مع إسرائيلية وأطفالها، مشيدين بمعاملة الأسرى، وفق تعاليم الدين الإسلامي في مثل هذه الظروف.

ويظهر المقطع الذي لقي تفاعلاً واسعاً، إسرائيلية تحمل طفليها بين يديها وعلى وجهها الرعب، في وقت يطمئنها رجال المقاومة بأنهم لن يفعلوا لها شيئاً، مطالبين بسترها.

وفجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى” العسكرية ضد إسرائيل؛ رداً على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

فيما أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006