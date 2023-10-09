قفزة بأسعار النفط على خلفية عملية طوفان الأقصى

وطنا اليوم:قفزت أسعار النفط أكثر من ثلاثة دولارات للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين، مع تفاقم حالة عدم اليقين السياسي في أنحاء الشرق الأوسط في أعقاب اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في مطلع الأسبوع.

وبحلول الساعة 23:20 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 3.34 دولار أو 3.95% إلى 87.92 دولارا للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 86.23 دولارا للبرميل مرتفعا 3.44 دولارا أو 4.16%.

وشنت حماس السبت، أكبر هجوم عسكري على الاحتلال منذ عقود تسبب بمقتل مئات الإسرائيليين.

وردا على ذلك نفذ الاحتلال موجة من الضربات الجوية على غزة أسقطت مئات الشهداء