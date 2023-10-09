الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل 73 جندياً بينهم 5 من لواء النخبة غولاني

وطنا اليوم:نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي قائمة جديدة بأسماء 16 جنديا قتلوا بينهم 5 من لواء النخبة غولاني، ما يرفع مجموع قتلاه إلى 73 جنديا.

في هذه الاثناء تواصلت الاشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلية ومقاومين فلسطينيين بمواقع داخل مستوطنات غلاف غزة، وذلك مع دخول اليوم الثالث من عملية طوفان الأقصى، وسط تقديرات باحتمال ارتفاع حصيلة الخسائر الإسرائيلية إلى 1000 قتيل

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنّ بعض عناصر المقاومة الفلسطينية لا تزال قادرة على التسلل إلى إسرائيل.

وأضاف أنّ الجيش يشتبه بوجود مسلحين فلسطينيين في 6 مراكز مختلفة في غلاف غزة تسللوا إليها عبر أنفاق من القطاع إلى إسرائيل الليلة الماضية، مشيرا إلى أنّ اشتباكات تدور في هذه المراكز.

ولفت إلى أنّ القوات الإسرائيلية لا تزال تقاتل في 6 مواقع في غلاف غزة، قائلا إن هناك 4 فرق قتالية منشترة في جنوب إسرائيل.

وأشار إلى أن الأمر سيستغرق وقتا أطول من المتوقع لإرساء الأمن، مضيفا أن الجيش هاجم ودمر أكثر من 800 هدف في قطاع غزة