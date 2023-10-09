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436 شهيدا حصيلة الغارات الإسرائيلية على غزة

منذ ساعة واحدة
436 شهيدا حصيلة الغارات الإسرائيلية على غزة

وطنا اليوم:واصلت إسرائيل شن غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء إلى 436 شخصا بينهم 78 طفلا، وإصابة نحو 2300، بينهم أكثر من 120 طفلا، جراء الغارات الإسرائيلية.
وأفاد شهود عيان بأن طائرات الاحتلال تواصل قصف عدة أهداف داخل بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة، وبينما قال مصدر طبي إن عدد شهداء القصف الإسرائيلي على منزل في بيت حانون ارتفع إلى 19. كما ارتفع عدد الشهداء نتيجة القصف الإسرائيلي على منزل بخان يونس إلى 5.
وأكد شهود عيان أن شهداء وجرحى سقطوا نتيجة قصف إسرائيلي استهدف منزلا مأهولا جنوب مدينة غزة، وبثت صور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر لحظة إسعاف المصابين وانتشال الجثث.
وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الجيش يشن غارات واسعة النطاق على قطاع غزة ويوجه ضربات قاتلة لقدرات حركة حماس وفق تعبيره.
وأضاف المتحدث أن الجيش استهدف مبنى يقيم فيه نشطاء من حركة حماس وعدة مقرات عملياتية للحركة.
وفي تطور آخر، أعلنت قوات الاحتلال في بيان أن وحدة كوماندوز بحرية إسرائيلية اعتقلت محمد أبو غالي نائب قائد الفرقة الجنوبية لقوة حماس البحرية في غزة، مشيرة إلى أن أبو غالي قيد التحقيق حاليا.


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