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حزب الوحدويون : يطالب بوقف التصعيد الهمجي الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة

منذ 4 ساعات
حزب الوحدويون : يطالب بوقف التصعيد الهمجي الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة

وطنا اليوم – أعرب الأمين العام لحزب الوحدويون الديمقراطي الأردني الدكتور راكان أبو طرية وكافة كوادر الحزب في بيان صحفي عن دعمهم الكامل لعملية “طوفان الأقصى” التي تنفذها المقاومة الفلسطينية، رداً على الانتهاكات الصهيونية المتواصلة والمستمرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، والاعتداءات الممنهجة على أهلنا في فلسطين المحتلة.
وقال اننا في الحزب ندين العدوان الصهيوني الغاشم لقوات الاحتلال على أهلنا في قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة. ونطالب بوقف التصعيد للاحتلال الصهيوني على اهلنا في قطاع غزة الباسل.

وأضاف يقول … واننا في الحزب نعلن وقوفنا الكامل إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين حتى نيل حقوقهم المشروعة في تحقيق حريتهم واستقلالهم وصون حقوقهم ودورهم المستمر في الدفاع عن كرامة الأمتين العربية والإسلامية والإنسانية.

كما اننا في الحزب نطالب بوقف التصعيد الهمجي الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة وندعو الدول العربية والإسلامية ومنظماتها والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى الوقوف بحزم ضد انتهاكات الكيان الصهيوني المستمرة والممارسات القمعية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، والوقوف بوجه العمليات الصهيونية الإرهابية.
بالاضافة الى الوقوف بجانب العدالة والإنسانية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في تحقيق حريته واستقلاله وصون حقوقه ودوره المستمر في الدفاع عن كرامة الأمتين العربية والإسلامية والإنسانية.


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