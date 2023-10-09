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كاتب اردني : الف رجل مسحوا الأرض بإسرائيل

منذ 4 ساعات
كاتب اردني : الف رجل مسحوا الأرض بإسرائيل

 

وطنا اليوم – اكدّ المحلل والكتاب الصحفي ماهر أبو طير، أنّ هجوم “طوفان الأقصى” أثبت أن “إسرائيل” ليست أسطورة، وأنّ من الممكن ضربها، ويجب الانتباه أنّ مصلحة “إسرائيل” ومكانتها لا تسمح لها اليوم فتح جبهة جديدة مع لبنان، لا سيما بعد إطلاق حزب الله عدة صواريخ باتجاه مزارع شبعا.
وقال أبو طير خلال حديثه لبرنامج “صوت المملكة” أنّ ما أطلقته المقاومة الفلسطينية من أعداد صواريخ تؤكد أنّ لديهم مخزون طويل وكافي للأيام القادمة، وهم يعرفون أنّ إطلاق آلاف الصواريخ نحو الاحتلال الإسرائيلي سيكون فيه ردة فعل.
وأضاف أنّ الحرب الواسعة بدخول حزب الله، هو خيار “محتمل” وستكون حرب إقليمية، وفي حال دخلت “إسرائيل” لا تريدها أطراف عديدة في المنطقة.
وأشار إلى أنّ القوة الإسرائيلية، ليست مطلقة و”ألف رجل مسحوا الأرض بكرامة إسرائيل” وما زالت دولة الاحتلال تقصف قطاع غزة بدون علم او معرفة أماكن تواجد الأسرى الإسرائيليين.
وبين أنّ الضربة التي تلقتها دولة الاحتلال الإسرائيلي لم تتعرض لها من جيوش عربية، وصواريخ من جنوب لبنان جاءت كـ”تحرش” بطرف غير قادر على توسعة الحرب.

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