بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

رأي سلامة بوزراء الاعلام في حكومة الخصاونة: الشبول كاتب قصة صحفية ولم يكتب خبرًا … و رابين حارب الامة العربية وقهرها

منذ 3 ساعات
رأي سلامة بوزراء الاعلام في حكومة الخصاونة: الشبول كاتب قصة صحفية ولم يكتب خبرًا … و رابين حارب الامة العربية وقهرها

وطنا اليوم – انتقد الكاتب احمد سلامة خلال حديثه لبرنامج نيران صديقة التي يقدمه هاني البدري وزراء الإعلام في حكومة بشر الخصاونة.

حيث أكد سلامة أنّ علي العايد لم يأخذ وقتًا كافيًا، وصخر دودين تعرض لهجوم عبر مواقع التواصل اجتماعي وبات مطالبًا أن يدافع عن نفسه، أما فيصل الشبول، هو كاتب قصة صحفية ولم يكتب خبرًا، وعمل في إدارات مرموقة، وظل طوال الوقت في الحكومة كأن شيئًا يشده إلى الوراء.

وانتقد متابعين حديث سلامة الذي افتخر برىيس الوزراء الاسرائيلي رابين حبن قال :  “إننا أضعنا الكثير من الفرص، أبرزها؛ خلال حرب العراق 2003، جاء للأردن الكثير من النقود، غير أن النخبة حولت تلك النقود لكومة من الحجارة في دابوق وعبدون، فلا داعي لهذا النوع من البذخ والبطر”، واستذكر حينما قدم واجب العزاء في رئيس وزراء إسرائيل إسحاق رابين متابعا “رابين حارب كل الأمة العربية وقهرها ثم قهر التطرف اليهودي وأمن بالسلام، كان يعيش في شقة 180 متر، لكن في المقابل نجد هناك في كل قرية دابوق وعبدون”.

حديث سلامة تعرض لنقد من مراقبين حيث انتقد وزير اعلام اردني فيما افتخر برئيس وزراء اسرائيلي .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:30

قفزة بأسعار النفط على خلفية عملية طوفان الأقصى

09:21

شركات طيران عالمية تلغي رحلاتها إلى تل أبيب

09:12

الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل 73 جندياً بينهم 5 من لواء النخبة غولاني

09:06

436 شهيدا حصيلة الغارات الإسرائيلية على غزة

08:49

عاجل | هيئة الإذاعة والتليفزيون الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يقدّر أن نحو 1000 مقاتل من حماس شاركوا بعملية اجتياز الجدار الحدودي وهاجموا 20 بلدة و11 معسكراً

08:28

ما ضاع حق وراءه مقاوم

08:13

السمن البلدي … بديل شحمة المدافع ..

07:54

سبعة دروس من الطوفان!

06:44

المستشفى الميداني الاردني في غزة جهود كبيرة للأشقاء في غزة منذ 14 عام

06:43

ما قصة فيديو “الهروب الجماعي” التي ظهرت في مقاطع نشرتها المقاومة في غزة ؟

06:43

هذا سبب الخلل في تركيبة الجيش الاسرائيلي

06:41

حزب الوحدويون : يطالب بوقف التصعيد الهمجي الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة

وفيات
وفيات الأحد 8-10-2023عاجل- رئيس الوزراء الاسبق معروف البخيت في ذمة اللهوفيات الجمعة 6-10-2023وفيات الخميس 5-10-2023وفاة المعمرة الأردنية جروة القرالة عن 106 أعوام