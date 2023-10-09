رأي سلامة بوزراء الاعلام في حكومة الخصاونة: الشبول كاتب قصة صحفية ولم يكتب خبرًا … و رابين حارب الامة العربية وقهرها

وطنا اليوم – انتقد الكاتب احمد سلامة خلال حديثه لبرنامج نيران صديقة التي يقدمه هاني البدري وزراء الإعلام في حكومة بشر الخصاونة.

حيث أكد سلامة أنّ علي العايد لم يأخذ وقتًا كافيًا، وصخر دودين تعرض لهجوم عبر مواقع التواصل اجتماعي وبات مطالبًا أن يدافع عن نفسه، أما فيصل الشبول، هو كاتب قصة صحفية ولم يكتب خبرًا، وعمل في إدارات مرموقة، وظل طوال الوقت في الحكومة كأن شيئًا يشده إلى الوراء.

وانتقد متابعين حديث سلامة الذي افتخر برىيس الوزراء الاسرائيلي رابين حبن قال : “إننا أضعنا الكثير من الفرص، أبرزها؛ خلال حرب العراق 2003، جاء للأردن الكثير من النقود، غير أن النخبة حولت تلك النقود لكومة من الحجارة في دابوق وعبدون، فلا داعي لهذا النوع من البذخ والبطر”، واستذكر حينما قدم واجب العزاء في رئيس وزراء إسرائيل إسحاق رابين متابعا “رابين حارب كل الأمة العربية وقهرها ثم قهر التطرف اليهودي وأمن بالسلام، كان يعيش في شقة 180 متر، لكن في المقابل نجد هناك في كل قرية دابوق وعبدون”.

حديث سلامة تعرض لنقد من مراقبين حيث انتقد وزير اعلام اردني فيما افتخر برئيس وزراء اسرائيلي .