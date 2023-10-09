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المستشفى الميداني الاردني في غزة جهود كبيرة للأشقاء في غزة منذ 14 عام

منذ 3 ساعات
المستشفى الميداني الاردني في غزة جهود كبيرة للأشقاء في غزة منذ 14 عام

 

وطنا اليوم –  قال قائد المستشفى الميداني الأردني 76 في غزة، العقيد الركن ثائر الخطيب، إن لدى المستشفى مولدات طاقة وأنظمة طاقة شمسية جاهزة للاستخدام في حال انقطاع الكهرباء عن قطاع غزة.

وأضاف الخطيب اليوم الأحد، أن كوادر المستشفى مستمرة في تقديم الخدمات لأهلنا في قطاع غزة وجاهزة للتعامل مع أي حالة طارئة.

وأوضح أن سعة المستشفى تبلغ 40 سريرا موزعة على كافة الأقسام وتجري كوادرها الفحوصات الطبية الرئيسية للمرضى، إضافة إلى توفر أربعة أسرة في العناية المركزة وغرفتين للعمليات، إضافة إلى أربع سيارات إسعاف مجهزة بالكامل، وقسم طوارئ على مدار الساعة، جاهز لتقديم أي إسعافات ضرورية لأي حالة طارئة.

وبين أن المستشفى مزود بالوقود والمواد التموينية والمياه والأدوية، إضافة إلى مولدات كهرباء جاهزة للاستخدام ويتم اللجوء إليها في حالة انقطاع التيار الكهربائي، ووجود نظام طاقة شمسية لإدامة غرفة العمليات للحالات الطارئة.

وأشار إلى أن جميع مرتبات وطواقم المستشفى الميداني الأردني غزة 76 بخير، مؤكدا الدعم المتواصل للملك عبد الله الثاني للقضية الفلسطينية ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية والإقليمية.

ويعتبر المستشفى مكرمة ملكية ولفتة إنسانية امتداداً لمسيرة الخير والعطاء الهاشمية، ويسعى دائماً إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية المميزة للأشقاء في القطاع.

سجل حافل بالإنجازات والمساندة لأبناء هذا القطاع المحاصر، قدمتها القوات المسلحة منذ العام 2009، حين أرسلت المستشفى الميداني الذي استقبل منذ تأسيسه إلى اليوم، نحو3 ملايين مراجع”، وفق تصريحات قائد المستشفى.


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