بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

حماس ترد على واشنطن تحريك حاملة طائراتكم لا تخيفنا

منذ 16 ثانية
حماس ترد على واشنطن تحريك حاملة طائراتكم لا تخيفنا

 

وطنا اليوم – اعلنت حركة حماس أن تحريك حاملة الطائرات الأمريكية لا يخيفها، وأضافت أن على الإدارة الأمريكية أن تدرك عواقب تلك الخطوة.

جاء ذلك في رد من الحركة على إعلان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الذي قال، في وقت سابق، إن بلاده “ستنقل مجموعة حاملة طائرات هجومية قرب إسرائيل”، وتضم حاملة الطائرات فورد والسفن التي تدعمها.

وأضاف أوستن أن الولايات المتحدة ستقدم ذخائر لإسرائيل، وأن مساعدتها الأمنية ستبدأ في التحرك، اليوم الأحد.

كما سترسل وزارة الدفاع (البنتاغون) طائرات مقاتلة إلى المنطقة.

وقال مسؤولان أمريكيان، لرويترز، إن الولايات المتحدة سترسل عدة سفن وطائرات حربية قرب إسرائيل للردع، وإظهار الدعم، مع اعتقاد واشنطن أن الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ربما يكون من دوافعه عرقلة التطبيع المحتمل بين إسرائيل والسعودية.

وتحدث المسؤولان، شريطة عدم نشر اسميهما. ومن المتوقع إعلان المزيد من التفاصيل في وقت لاحق اليوم الأحد.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:58

شاهد ماذا قال معلقين رياضيين الشوالي و البلوشي عن المقاومة الفلسطينية

20:51

عاجل – وسائل إعلام إسرائيلية: بعد أربعين ساعة من بدء القتال لم يحقق “الجيش” الإسرائيلي سيطرة في غلاف غزة

20:49

دعم امريكي بالاسلحة والمعدات لإسرائيل

20:46

الملك يحذر من تداعيات التصعيد على أمن المنطقة بأكملها

20:16

سفن وطائرات أميركية بالطريق لإسرائيل .. وغالانت : حماس ستندم 50 سنة

20:14

المقتلة ليست الأخيرة !!

20:12

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يعزي _ال ابو فارس

20:06

أردنيون ينتفضون نصرة للمقاومة الفلسطينية في ثاني أيام طوفان الأقصى

20:02

الأردن وإيطاليا يبحثان مجالات التعاون السياحي

19:59

الملك ورئيس الإمارات يبحثان التطورات الخطيرة في غزة ومحيطها

19:49

اشتباكات مسلحة في القدس وجنين

19:45

الإعلام العبري: ارتفاع عدد القتلى إلى 700 قتيل حتى اللحظة برصاص وصواريخ المقاومة الفلسطينية

وفيات
وفيات الأحد 8-10-2023عاجل- رئيس الوزراء الاسبق معروف البخيت في ذمة اللهوفيات الجمعة 6-10-2023وفيات الخميس 5-10-2023وفاة المعمرة الأردنية جروة القرالة عن 106 أعوام