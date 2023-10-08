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شاهد ماذا قال معلقين رياضيين الشوالي و البلوشي عن المقاومة الفلسطينية

منذ ساعة واحدة
شاهد ماذا قال معلقين رياضيين الشوالي و البلوشي عن المقاومة الفلسطينية

 

وطنا اليوم –  تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مساء الأحد 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فيديوهات تظهر مقدمات نارية من معلقين رياضيين دعماً للمقاومة الفلسطينية التي أطلقت فجر السبت، عملية “طوفان الأقصى”؛ رداً على الانتهاكات الإسرائيلية ونصرة للأقصى والأسرى.

حيث قال المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي في مقدمة تعليقه على مباراة أرسنال ومانشستر سيتي الأحد: “حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيـش لا يُقهر فكان وهم، كلموك عن بارلـيف فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختـراقها فكان وهم”.

 

فيما دعا المعلق العماني خليل البلوشي في مقدمة تعليقه على مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي، للشعب الفلسطيني.

 

وفي اليوم الثاني، لمعركة “طوفان الأقصى”، ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 700، فضلاً عن أكثر من 2156 مصاباً، وذلك عقب الهجوم المفاجئ لفصائل المقاومة الفلسطينية على المستوطنات والقواعد العسكرية للاحتلال في غلاف غزة، رداً على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

واستطاع مقاتلو كتائب القسام اقتحام مواقع عسكرية في محيط غزة وأسر العشرات من الجنود الإسرائيليين، ونقلهم إلى قطاع غزة، فيما لم تؤكد أي جهة العدد المحدد للأسرى وهوياتهم.

 


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