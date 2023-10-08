بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

دعم امريكي بالاسلحة والمعدات لإسرائيل

منذ ساعة واحدة
دعم امريكي بالاسلحة والمعدات لإسرائيل

 

وطنا اليوم –  ذكرت صحيفة “بوليتكو” الأميركية أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تنظر في إرسال أسلحة لإسرائيل، على ضوء التوترات الأمنية الأخيرة.

وتابعت الصحيفة: “وفقا لمسؤول أميركي وشخص ثانٍ مطلع على المحادثات تعمل إدارة بايدن على تلبية طلب إسرائيل بنقل الأسلحة بشكل عاجل إلى تل أبيب”، بعد يوم من شن مقاتلي حماس موجة غير مسبوقة من الهجمات على جنوب إسرائيل”. كما نقلت وسائل إعلام أميركية أن الجيش الأميركي يخطط لنقل سفن البحرية والطائرات العسكرية، بالقرب من إسرائيل لإظهار الدعم، وذلك حسب مسؤولين أميركيين مطلعين على التخطيط. وقال بايدن السبت إن الولايات المتحدة مستعدة لتوفير “جميع سبل الدعم المناسبة” عقب شنّ حركة حماس هجوما على إسرائيل، محذرا “أي طرف آخر معاد لإسرائيل” من انتهاز الفرصة.

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:42

حماس ترد على واشنطن تحريك حاملة طائراتكم لا تخيفنا

20:58

شاهد ماذا قال معلقين رياضيين الشوالي و البلوشي عن المقاومة الفلسطينية

20:51

عاجل – وسائل إعلام إسرائيلية: بعد أربعين ساعة من بدء القتال لم يحقق “الجيش” الإسرائيلي سيطرة في غلاف غزة

20:46

الملك يحذر من تداعيات التصعيد على أمن المنطقة بأكملها

20:16

سفن وطائرات أميركية بالطريق لإسرائيل .. وغالانت : حماس ستندم 50 سنة

20:14

المقتلة ليست الأخيرة !!

20:12

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يعزي _ال ابو فارس

20:06

أردنيون ينتفضون نصرة للمقاومة الفلسطينية في ثاني أيام طوفان الأقصى

20:02

الأردن وإيطاليا يبحثان مجالات التعاون السياحي

19:59

الملك ورئيس الإمارات يبحثان التطورات الخطيرة في غزة ومحيطها

19:49

اشتباكات مسلحة في القدس وجنين

19:45

الإعلام العبري: ارتفاع عدد القتلى إلى 700 قتيل حتى اللحظة برصاص وصواريخ المقاومة الفلسطينية

وفيات
وفيات الأحد 8-10-2023عاجل- رئيس الوزراء الاسبق معروف البخيت في ذمة اللهوفيات الجمعة 6-10-2023وفيات الخميس 5-10-2023وفاة المعمرة الأردنية جروة القرالة عن 106 أعوام