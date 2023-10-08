الملك يحذر من تداعيات التصعيد على أمن المنطقة بأكملها

وطنا اليوم:حذر جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الأحد، من التداعيات الخطيرة للتصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أمن المنطقة بأكملها.

وأكد جلالته ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في غزة ومحيطها، مشددا على أن الأوضاع ستستمر بالتفاقم في ظل غياب حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ولفت جلالة الملك إلى أهمية مواصلة التنسيق بين الأردن وكندا لتكثيف الجهود لدفع الجانبين لضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني

وأكد جلالة الملك عبدالله الثاني، الأحد، موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة إيجاد أفق سياسي يضمن تلبية جميع الحقوق المشروعة والعادلة للأشقاء الفلسطينيين.

وشدد الملك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أنه لا سلام ولا استقرار دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد الملك التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود عربيا وإقليميا ودوليا لوقف التصعيد في غزة ومحيطها، والدفع نحو ضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني