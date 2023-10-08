سفن وطائرات أميركية بالطريق لإسرائيل .. وغالانت : حماس ستندم 50 سنة

وطنا اليوم:في الوقت الذي أفادت فيه القناة 12 الإسرائيلية ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 700، أفادت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) أن وزير الدفاع يوآف غالانت زار بلدة أوفاكيم بجنوب إسرائيل، والتي هاجمها مقاتلون فلسطينيون أمس، وقال إن “قواعد الحرب قد تغيرت”.

ونقلت الصحيفة عن مكتب غالانت قوله إن رد إسرائيل في قطاع غزة “سيظل حاضرا في الأذهان طوال الخمسين سنة المقبلة وستندم (حماس) على أنها بدأت ذلك”.

وأضاف “لقد تغيرت قواعد الحرب. الثمن الذي سيدفعه قطاع غزة سيكون باهظًا للغاية، سيغير هذا الواقع لأجيال”.

الى ذلك ذكرت صحيفة “بوليتكو” الأميركية أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تنظر في إرسال أسلحة لإسرائيل، على ضوء التوترات الأمنية الأخيرة.

وتابعت الصحيفة: “وفقا لمسؤول أميركي وشخص ثانٍ مطلع على المحادثات تعمل إدارة بايدن على تلبية طلب إسرائيل بنقل الأسلحة بشكل عاجل إلى تل أبيب”، بعد يوم من شن مقاتلي حماس موجة غير مسبوقة من الهجمات على جنوب إسرائيل”.

كما نقلت وسائل إعلام أميركية أن الجيش الأميركي يخطط لنقل سفن البحرية والطائرات العسكرية، بالقرب من إسرائيل لإظهار الدعم، وذلك حسب مسؤولين أميركيين مطلعين على التخطيط.

وقال بايدن السبت إن الولايات المتحدة مستعدة لتوفير “جميع سبل الدعم المناسبة” عقب شنّ حركة حماس هجوما على إسرائيل، محذرا “أي طرف آخر معاد لإسرائيل” من انتهاز الفرصة.

وأضاف بايدن في تعليقات منددة بالهجوم وبثها التلفزيون “لن نتقاعس أبدا عن مساندتها”، مشيرا إلى إسرائيل.

وتحدث بايدن هاتفيا مع بنيامين نتانياهو، السبت، لعرض الدعم الأميركي، وذكر الرئيس الأميركي في بيان بعد تحدثه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي: “أوضحت لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أننا على استعداد لتوفير جميع سبل الدعم المناسبة لحكومة إسرائيل وشعبها”.

وأضاف في تحذير مباشر “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وشعبها. تحذر الولايات المتحدة أي طرف آخر معاد لإسرائيل من السعي لانتهاز الفرصة في هذا الموقف”.

ووجه بايدن فريق الأمن القومي بالبقاء على اتصال حول الموقف معدول في المنطقة من بينها مصر وتركيا وقطر والسعودية والأردن وعمان والإمارات والحلفاء الأوروبيين