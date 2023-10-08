أردنيون ينتفضون نصرة للمقاومة الفلسطينية في ثاني أيام طوفان الأقصى

وطنا اليوم:اعتصم مئات المواطنين الأردنيين، مساء الأحد، في الساحة المقابلة لمسجد الكالوتي قرب سفارة الاحتلال الصهيوني في منطقة الرابية غربي العاصمة عمان، وذلك تضامنا مع المقاومة الفلسطينية المسلّحة والأهل في فلسطين المحتلة وقطاع غزة.

وأكد المشاركون في الفعالية، التي دعا إليها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، دعمهم خيار المقاومة في مواجهة العدوّ الصهيوني، باعتبار المقاومة السبيل الوحيد لتحرير البلاد من الاحتلال الاسرائيلي، مشيدين في ذات السياق بعملية طوفان الأقصى التي بدأتها كتائب الشهيد عزّ الدين القسام وشاركت بها العديد من فصائل المقاومة.

وطالب المشاركون الحكومة بإلغاء كافة الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني وعلى رأسها اتفاقية وادي عربة، وطرد سفير الاحتلال من عمان واغلاق السفارة,

وندد المشاركون بموقف الولايات المتحدة الأمريكية الداعم للاحتلال وممارساته.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” ذكرت أن طاقم السفارة الاسرائيلية في عمان سُحب وأخلى مبنى السفارة، وذلك خشية التظاهرات التي تقام قرب السفارة.

وصدحت حناجر المشاركين بشعارات، منها:

اهتف اهتف علّي الصوت.. اللي بيهتف ما بموت

للكتائب تحية.. من عمّان الأبيّة

الموت ولا المذلة.. الموت ولا المذلة

وادي عربة مش سلام.. وادي عربة استسلام

والرابية بدها تطهير.. من السفارة والسفير

حط السيف قبال السيف.. حنا رجال محمد الضيف

ما في خوف وما في خوف.. الحجر صار كلاشنكوف

يا ابو عبيدة يا مغوار.. سمعني صوت الانذار