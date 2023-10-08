الأردن وإيطاليا يبحثان مجالات التعاون السياحي

وطنا اليوم:التقى وزير السياحة و الآثار، مكرم القيسي، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في وزارة الخارجية الإيطالية، ماريا تريبودي.

ووفق بيان صادر عن الوزارة، مساء الأحد، تباحث الجانبان حول مجالات التعاون السياحي بين البلدين وبالأخص مشروع “مركز جرش للترميم”، والذي يخطط له ليكون مركزا إقليميا للتدريب والترميم.

كما تم التباحث في المشاريع المندرجة تحت مذكرة التفاهم الأردنية الإيطالية الموقعة عام 2017، والتي تضمنت التزام الحكومة الإيطالية بدعم المبادرات التي تندرج ضمن الأولويات الاستراتيجية لوزارة السياحة والآثار.

ومن المبادرات؛ التنمية المستدامة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد، والاستثمار في تنمية الموارد البشرية ودعم الاستدامة والنمو الاقتصادي والاجتماعي ودراسة قياس حجم الفجوة بين العرض والطلب ما بين المؤسسات الأكاديمية والمهنية المزودة لتخصصات صناعة السياحة وسوق العمل الفعلي ودراسة واقع المهن السياحية من حيث تحديد ما لا يقل عن إحدى عشر مهنة ومهاراة ذات الصلة بقطاع السياحة ومساراتها الأكاديمية لتكون محدثة ومبتكرة وفق اتجاهات الأسواق المحلية والعالمية ومتطلبات الكفاءة لصناعة السياحة ومشروع نظام معلومات الأعمال.

وأشارت الوزارة إلى تطوير منصة تكنولوجية تحليلية لنظام معلومات الأعمال كأداة فعالة لصناع القرار في مجال السياحة، تهدف إلى توفير صورة كاملة عن قطاع السياحة الأردني بناء على مؤشرات سياحية لها علاقة بالأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتكنولوجي وإدارة الوجهات السياحية، ما يساعد صناع القرار وراسمي السياسات على اتخاذ قرارات استراتيجية لتحسين النمو الاقتصادي للقطاع السياحي.

ونوقشت بعض المشاريع المستقبلية التي يرغب الجانبان في التعاون بها مثل؛ إعادة بناء سور مدينة جرش الأثرية، وترميم قلعة مكاور والمنطقة المحيطة، إضافة إلى التعاون بترميم المدرج الغربي في أم قيس.

وجرى التباحث في إمكانية حدوث توأمة بين مدينة بومباي وأم قيس، ومناقشة المشاريع الحالية بالتعاون مع الوكالة الإيطالية وهي الخاصة بمشروع إعادة وصيانة وترميم قلعة الشوبك بالتعاون مع جامعة فلورنس، وصيانة وترميم وسط مدينة مادبا بالتعاون مع جامعة بروجيا الإيطالية، وتطوير متاحف وسط البلد مع الوكالة الإيطالية بالتعاون مع جامعة دي ميلانو.

وحضر الاجتماع؛ من الجانب الأردني الأمين العام للوزارة الدكتور عماد حجازين ومدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي، ومن الجانب الإيطالي السفير الإيطالي لدى المملكة والقنصل العام في السفارة الإيطالية