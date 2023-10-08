الملك ورئيس الإمارات يبحثان التطورات الخطيرة في غزة ومحيطها

وطنا اليوم:بحث جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة التطورات الخطيرة في غزة ومحيطها، وأهمية دفع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لضبط النفس.

وأعرب جلالته عن تقديره لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة المحوري خاصة في مجلس الأمن، في احتواء الموقف ووقف التصعيد