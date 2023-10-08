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اشتباكات مسلحة في القدس وجنين

منذ ساعتين
اشتباكات مسلحة في القدس وجنين

وطنا اليوم:قالت مصادر فلسطينية، اليوم الأحد، إن اشتباكات مسلحة في اندلعت في بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة.
كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع اشتباك مسلح عنيف على حاجز الجلمة العسكري في جنين.
ودخلت معركة طوفان الأقصى، والتي أطلقتها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس يومها الثاني، وشملت العملية غير المسبوقة ضد الاحتلال إطلاق آلاف الصواريخ وتسللا واقتحام مستوطنات، فيما أفادت مصادر إسرائيلية بمقتل وجرح المئات، وأسر العشرات.
في المقابل، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة غارات على مناطق عدة في القطاع، مما أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى من الفلسطينيين


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