ولي العهد يعزي بوفاة رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت

وطنا اليوم:قدّم سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشيرة البخيت \ العبادي، بوفاة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور معروف البخيت.

وأعرب سمو ولي العهد، خلال زيارته بيت العزاء، عن تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه