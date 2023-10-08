وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، جلسة مشاورات أمنية في مقر هيئة الأركان بمشاركة وزير الدفاع ورئيس الأركان، على خلفية الهجمات التي تشنها حماس منذ صباح السبت.

ويرى خبراء عسكريون ومراقبون، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن هجوم الفصائل الفلسطينية غير المعتاد كشف عن خلل استخباراتي واسع داخل تل أبيب، خاصة مع الفشل في توقع هذا العمل العسكري، فضلا عن التأخر في التعامل السريع معه، في حين كان لمنظومة القبة الحديدية الكثير من الانتقادات من داخل إسرائيل نفسها، تحت وطأة مئات الصواريخ التي جرى إطلاقها على مدار ساعات متواصلة وسقط كثير منها داخل الأراضي الإسرائيلية.

ويرى المحللون أن النظام أثبت نجاحا خلال السنوات الماضية في تعزيز أمن إسرائيل، بيد أنه يعد عنصرا واحدا من بين مجموعة من العناصر الأمنية الاستراتيجية.

ما هو نظام “القبة الحديدية”؟