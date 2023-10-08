صرف مستحقات مالية لطلبة المنح والقروض في هذا الموعد

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها ستقوم بصرف المخصصات المالية للفصل الثاني 2022-2023 للطلبة الحاصلين على منحة الشمال والوسط والدارسين في جامعة الطفيلة التقنية.

وأضافت الوزارة في بيان، أنه يمكن للطلبة استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية أو من خلال بطاقة الأحوال المدنية.

ويمكن للطلبة استلام مستحقاتهم المالية، اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق 15-10-2023، كما ستقوم الوزارة تباعا بالإعلان عن صرف باقي مستحقات الطلبة عند الإنتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بها.

وذكرت الوزارة أنها ستصرف مستحقات مالية لطلبة المنح والقروض الداخلية بقيمة (1.25) مليون دينار