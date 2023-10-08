تعليق دوام المدارس في فلسطين وإسرائيل

وطنا اليوم:قررت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، تعليق الدوام الوجاهي في المدارس ليوم غد الإثنين، والتحول إلى التعليم عن بُعد، نظرًا إلى الظروف الميدانية التي تشهدها الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية.

كما قررت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الأحد، تعطيل دوام المدارس في إسرائيل خلال اليومين المقبلين، بسبب عملية “طوفان الأقصى”.

وقالت وزارة التربية الإسرائيلية، إنه “في ظل الأوضاع الأمنية، لن تكون هناك فصول وأنشطة تعليمية خلال اليومين المقبلين في جميع المدارس التعليمية في عموم إسرائيل، بما في ذلك مدارس التعليم الخاص، كما سيتم حظر الأنشطة التعليمية واللامنهجية والرحلات والجولات