ابو عاقولة: اجتماع نقابة اصحاب شركات التخليص مع مدير جمرك جابر والاجهزة الامنية

وطنا اليوم:شكر نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة مدير جمرك جابر عقيد جمارك رامي الروسان على الجهود الكبيرة التي تبذلها كوادر الجمارك والاجهزة الامنية في جمرك جابر لتسهيل وتبسيط الاجراءات الجمركية للبضائع الصادرة و الواردة و المارة بطريق الترانزيت.

وبين ابو عاقولة خلال اللقاء الذي عقد اليوم في مركز جمرك جابر حضره عدد من اعضاء مجلس ادارة النقابة واصحاب شركات التخليص في المركز ان التشاركية الكبيرة بين نقابة التخليص ومركز جمرك جابر كبيرة جدا الأمر الذي انعكس على انسياب البضائع بشكل أسهل دون أي معيقات تذكر .

و بحث خلال اللقاء الذي حضرة مدراء الجهات الامنيه سبل تسهيل التجاره بين الأردن ودول الخليج وامكانيه العمل على تطويرها

و مناقشة كافة المقترحات الفنية التي قدمت من قبل النقابة وشركات التخليص في جمرك وايجاد الحلول لها .

وذكر ابو عاقولة ان عدد الشاحنات الداخلة من مركز جابر بلغت من بداية العام حتى تاريخه ٣٥٢٦٦ الف شاحنة بينما بلغت عدد الشاحنات الخارجة من مركز جابر ضمن الفترة ذاتها ٢٢٤٥٥ الف شاحنة.

واضاف ابو عاقلولة ان عدد البيانات المسجلة ترانزيت من مركز جابر منذ بداية العام لغاية ٣٠/٩/٢٠٢٣ بلغت ١١٩٦٣ الف بيان وبلغت بيانات دخول وارد بنفس الفترة ١٤٠٧ الف بيان وبلغت بيانات الصادر خلال نفس الفترة ١٨٠٠ الف بيان.

وذكر ابو عاقولة ان عدد المركبات مسافرين قادم بلغت ٧٥٩٥٧ الف مركبة، في حين بلغ عدد المركبات المغادرة ٧٦٨٥٠ الف مركبة.

وفي نهاية اللقاء كرم نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة مدير جمرك جابر عقيد جمارك رامي الروسان بدرع النقابة على الجهود الكبيرة التي تبذل في انجاز البيانات ودخول البضائع الصادرة او الواردة او المارة بطريق الترانزيت