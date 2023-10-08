مجلس النقباء يطالب بطرد السفير الصهيوني من الأردن

وطنا اليوم:طالب رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، الحكومة الأردنية باتخاذ موقف حازمٍ لاستعادة فورية لأبنائه الموقوفين، وإطلاق سراح كل أسرانا الأبطال، وطرد السفير الصهيوني من عمان ورفض معاهدة وادي عربة وما نتج عنها من اتفاقيات وعلى رأسها “اتفاقية الغاز المسروق” ومذكرات التفاهم ووقف كل اشكال التطبيع والارتهان.

وأشار خلال الوقفة التضامنية التي نفذها مجلس النقباء اليوم، دعما لعملية طوفان الأقصى واسنادا للمقاومة الفلسطينية ودفاعا عن القدس وفلسطين، إننا نؤمن أن قوى أمتنا الحية ستبقى دائماً بالمرصاد صوتاً عالياً في التصدي له وكشفه ومجابهته وتعرية أهله، مؤكدا أن واجبنا اليوم مقاومة التطبيع وتحصين الفكرة وتفعيل النهج وتربية النشء على ثقافة المقاومة وتعزيز حضورها في فكره وتحصينه في مواجهة الاختراقات.

وأكد نقيب المحامين الأستاذ يحيى أبو عبود، أن عملية طوفان الأقصى هي مدعاة لأن تستفيق الأمة العربية والإسلامية، خاصة وأن القضية الفلسطينية هي مظلمة التاريخ ولابد ان نستفيق لنصرتها، مبينا أن المقاومة ليست حلما بل هي خيار استراتيجي للدفاع عن شرف الامة وعزتها وكرامتها.

وأكد نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، أن نقابة الأطباء أعلنت استعدادها وتأهبها لعلاج الجرحى في قطاع غزة، وتسخير الإمكانات الطبية والمساعدات اللازمة لهم، مطالبا الحكومة الأردنية بتسهيل وصولهم الى مستشفيات المملكة.

وقال نقيب الصيادلة الدكتور محمد العبابنة، إن عملية طوفان الأقصى تحرك في دمائنا شرف المقاومة في فلسطين وغزة وطولكرم ونابلس وجنين، مبينا أن ذلك العمل المشرف هو شوكة في حلق العدو الصهيوني.

وقال ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية، إن الثورة الشعبية في فلسطين هي القرار الوطني الوحيد الذي رسمه الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المسلوبة، وهو رد حقيقي على جرائم الاحتلال والاستيطان وكافة الوعود الزائفة، إضافة إلى كونه نموذجا للمقاومة الشاملة التي يمثلها الشعب الفلسطيني.

وأكد على أن العملية درس بهيج لكل المروجين للمشروع الصهيوني، داعيا كافة الفصائل للعمل على انهاء الانقسام الداخلي والتوحد حول برنامج وطني عماده المقاومة المسلحة دون أي خلافات، وأساسه الغاء معاهدة أوسلو ووادي عربة وكافة اتفاقيات الذل والعار.

وأكد نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري، أن ما اخذ بالقوة لن يؤخذ الا بالقوة، وأن كافة انتهاكات وغطرسة الصهاينة تثبت انهم لن يلجئوا للسلم على الاطلاق.

وقال عضو نقابة الصحفيين الأستاذ خالد القضاة، إننا مدعوون اليوم لأن نكون على قدر الحدث وندعم المقاومة للوصول الى التحرير الكامل، تحرير فلسطين