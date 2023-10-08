الملك يهاتف رئيس الوزراء العراقي بشأن الأوضاع بفلسطين

وطنا اليوم:بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد السوداني، اليوم الأحد، هاتفياً مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين، التطورات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الجانبان، خلال الاتصال، أهمية وحدة الموقف العربي والإسلامي، والتحرك العاجل لإيقاف التصعيد والعمل المشترك لوقف الانتهاكات المستمرة التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والتي كانت السبب الأساس في توتر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

كذلك جرى التشديد على ضرورة الالتزام بالقرارات الدولية التي تمّ تجاهلها من قبل الكيان الصهيوني ومواصلة الجهود الإقليمية والدولية، نحو استرداد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس