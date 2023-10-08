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أخر المستجدات
16:46
تعليق دوام المدارس في فلسطين وإسرائيل
16:25
معرض أورنج يحصد ذهبية في (جائزة المباني المهيّأة للأشخاص ذوي الإعاقة)
16:22
ابو عاقولة: اجتماع نقابة اصحاب شركات التخليص مع مدير جمرك جابر والاجهزة الامنية
16:19
9 إصابات بحادث تدهور في عمان
16:15
مجلس النقباء يطالب بطرد السفير الصهيوني من الأردن
15:55
الملك يهاتف رئيس الوزراء العراقي بشأن الأوضاع بفلسطين
15:41
فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس
15:36
أونروا: 20 ألفاً و300 مواطن نزحوا إلى مدارسنا منذ مساء أمس بالقطاع
15:28
طلاب الأردنية يسجدون الشكر على غنائم طوفان الأقصى
15:14
الملك والسيسي: وقف التصعيد وضبط النفس وحقن الدماء أولوية
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فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس
منذ ساعة واحدة
وطنا اليوم:فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس
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24 ساعة
16:46
تعليق دوام المدارس في فلسطين وإسرائيل
16:25
معرض أورنج يحصد ذهبية في (جائزة المباني المهيّأة للأشخاص ذوي الإعاقة)
16:22
ابو عاقولة: اجتماع نقابة اصحاب شركات التخليص مع مدير جمرك جابر والاجهزة الامنية
16:19
9 إصابات بحادث تدهور في عمان
16:15
مجلس النقباء يطالب بطرد السفير الصهيوني من الأردن
15:55
الملك يهاتف رئيس الوزراء العراقي بشأن الأوضاع بفلسطين
15:36
أونروا: 20 ألفاً و300 مواطن نزحوا إلى مدارسنا منذ مساء أمس بالقطاع
15:28
طلاب الأردنية يسجدون الشكر على غنائم طوفان الأقصى
15:14
الملك والسيسي: وقف التصعيد وضبط النفس وحقن الدماء أولوية
15:08
الكابينيت الإسرائيلي يصدق رسميا على حالة الحرب
14:42
رئيس جامعة البترا يرعى تخريج طلبة الفصل الصيفي من الفوج التاسع والعشرين
14:38
رصد لابرز ماورد في الصحف الاسرائيلية حول عملية “طوفان الاقصى”
وفيات
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اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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ارسل خبرا
سياسة الخصوصية
من نحن