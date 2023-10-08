بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس‎

منذ ساعة واحدة
فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس‎

وطنا اليوم:فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس‎


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:46

تعليق دوام المدارس في فلسطين وإسرائيل

16:25

معرض أورنج يحصد ذهبية في (جائزة المباني المهيّأة للأشخاص ذوي الإعاقة)

16:22

ابو عاقولة: اجتماع نقابة اصحاب شركات التخليص مع مدير جمرك جابر والاجهزة الامنية

16:19

9 إصابات بحادث تدهور في عمان

16:15

مجلس النقباء يطالب بطرد السفير الصهيوني من الأردن

15:55

الملك يهاتف رئيس الوزراء العراقي بشأن الأوضاع بفلسطين

15:36

أونروا: 20 ألفاً و300 مواطن نزحوا إلى مدارسنا منذ مساء أمس بالقطاع

15:28

طلاب الأردنية يسجدون الشكر على غنائم طوفان الأقصى

15:14

الملك والسيسي: وقف التصعيد وضبط النفس وحقن الدماء أولوية

15:08

الكابينيت الإسرائيلي يصدق رسميا على حالة الحرب

14:42

رئيس جامعة البترا يرعى تخريج طلبة الفصل الصيفي من الفوج التاسع والعشرين

14:38

رصد لابرز ماورد في الصحف الاسرائيلية حول عملية “طوفان الاقصى”

وفيات
وفيات الأحد 8-10-2023عاجل- رئيس الوزراء الاسبق معروف البخيت في ذمة اللهوفيات الجمعة 6-10-2023وفيات الخميس 5-10-2023وفاة المعمرة الأردنية جروة القرالة عن 106 أعوام