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أونروا: 20 ألفاً و300 مواطن نزحوا إلى مدارسنا منذ مساء أمس بالقطاع

منذ ساعة واحدة
أونروا: 20 ألفاً و300 مواطن نزحوا إلى مدارسنا منذ مساء أمس بالقطاع

وطنا اليوم:أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن ما لا يقل عن عشرين ألف فلسطيني نازح لجأوا إلى 44 مدرسة تابعة للأونروا في كافة مناطق قطاع غزة نتيجة الغارات الإسرائيلية على القطاع.
وقالت الاونروا في بيان لها، صباح اليوم الأحد: أن “ما لا يقل عن 20 ألف نازح داخليا يلجأون إلى 44 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيينَ (الأونروا)، بما في ذلك 28 مأوى مؤقتا، في جميع مناطق قطاع غزة باستثناء خان يونس”.
وارتفعت حصيلة الهجمات التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في معركة “طوفان الأقصى” اليوم الأحد، إلى 600 قتيل وأكثر من 1800 جريح بينهم 280 حالة حرجة وفقا للقناة 12 العبرية.
فيما قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، إن العدوان الإسرائيلي على القطاع خلف، حتى ظهر اليوم الأحد، 313 شهيدا و 1990 إصابة، ونزوح قرابة 20 ألف نسمة، يوجَدون في 23 مركز إيواء


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