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الملك والسيسي: وقف التصعيد وضبط النفس وحقن الدماء أولوية

منذ ساعة واحدة
الملك والسيسي: وقف التصعيد وضبط النفس وحقن الدماء أولوية

وطنا اليوم:أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، اتصالا هاتفياً مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الاحد.
وقالت الرئاسة المصرية في بيان:
تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول التشاور بشأن جهود وقف التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث تم استعراض التطورات الأخيرة والتشديد على أولوية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للعمل على وقف التصعيد والعنف، وضبط النفس، حقناً للدماء ومنعاً للمزيد من تدهور الأوضاع.
كما تم التوافق على مواصلة وتكثيف التشاور والتنسيق بين مصر والأردن بهدف تعزيز جهود تحقيق التهدئة، وصولاً لدفع مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يضمن إرساء السلام والاستقرار في المنطقة


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