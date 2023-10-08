الكابينيت الإسرائيلي يصدق رسميا على حالة الحرب

وطنا اليوم:صدق ما يسمى بالمجلس السياسي الأمني للاحتلال الإسرائيلي المصغر “الكابينيت” رسميا، الأحد على حالة الحرب، والبدء بعمليات عسكرية واسعة في النطاق، وفق ما أفادت به صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وأعلن جيش الاحتلال، في وقت سابق الأحد، عزمه بسحب جميع المستوطنين من محيط قطاع غزة خلال 24 ساعة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هغاري إن “مهمتنا خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة هي إجلاء جميع سكان غلاف غزة”.

بدوره، أكد المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة أنه “أسندنا مجاهدينا في سديروت من خلال قصفها بمئة صاروخ”، داعيا الشعب الفلسطيني للانخراط في معركة طوفان الأقصى.

طوفان الأقصى

وتستمر لليوم الثاني على التوالي عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس أمس السبت، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة غارات على مناطق عدة فيها، أسفر عن سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

وتستمر لليوم الثاني على التوالي عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس أمس السبت، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت مصادر طبية إسرائيلية، إن عدد القتلى الإسرائيليين، بفعل ضربات المقاومة الفلسطينية، ارتفع إلى 600 قتيل كحصيلة غير نهائية

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة غارات على مناطق عدة فيها، أسفر عن سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى