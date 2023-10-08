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الملك يشارك بتشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت

منذ 4 ثواني
الملك يشارك بتشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت

وطنا اليوم:شارك جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الأحد في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق الدكتور معروف البخيت والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس السبت.
وشيع جثمان البخيت وسط مراسم عسكرية في منطقة ماحص، بمشاركة عدد كبير من الأردنيين.
وحضر تشييع الثمان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وعدد من المسؤولين ومدراء الأجهزة الأمنية


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