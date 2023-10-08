إيقاف حركة المسافرين والشحن على جسر الملك حسين

وطنا اليوم:أعلنت إدارة أمن الجسور التابعة لمديرية الأمن العام، عن إيقاف حركة المسافرين المغادرين والقادمين والشحن على جسر الملك حسين لليوم الأحد.

وأضافت في بيان أنه سيتم الإعلان عن دوام الجسر لباقي أيام الأسبوع صباح كل يوم في حينه عبر منصات الإدارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت الإدارة رقما للاستفسار عن مواعيد الدوام والاستفسارات الأخرى على الرقم 053581030.