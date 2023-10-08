بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

المحامون الاردنيون يتوقفون عن الترافع ويعتصمون دعما للمقاومة في غزة

منذ 32 ثانية
المحامون الاردنيون يتوقفون عن الترافع ويعتصمون دعما للمقاومة في غزة

وطنا اليوم:نفذ محامون أردنيون وقفة تضامنية في قصر العدل بالعاصمة عمان وذلك دعما للمقاومين في قطاع غزة والمرابطين في القدس.
وقال نقيب المحامين يحيى أبو عبود إن النقابة توجه تحية للشعب الفلسطيني البطل والمقاومين في غزة الذين يقدمون الشهداء والدماء فداء للامة العربية والاسلامية.
وأشار أبو عبود إلى أن ما حدث بالأمس من عمل بطولي، أشعل الأمل في نفوس الأمة بعد الانتصارات التي كانت في معارك الكرامة واكتوبر وتشرين.
وأكد أبو عبود أن نقابة المحامين تقدم كل الدعم للشعب الفلسطيني، مشددا على أن الشعبين الأردني والفلسطيني شعب واحد، وأن النقابة ستبقى تدافع عن الشعب الفلسطيني وتعتبر القضية الفلسطينية قضيتها الأولى.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:49

مقتل 15 إسرائيليا على يد مقاومين توغلوا في منطقة جنوب عسقلان

12:42

تشكيلات أكاديمية واسعة في جامعة مؤتة (أسماء)

12:18

مستشفى الأردنية يرفد حقل الإخصاب والمساعدة على الحمل بأحدث ميكروسكوب في مجال الحقن المجهري

12:12

مقتل سائحين إسرائيليين على يد شرطي مصري في الإسكندرية

12:05

بنك الإسكان يطلق خدمة تأمين السفر لعملائه على تطبيق إسكان موبايل

11:48

رسو أول باخرة سياحية للموسم الشتوي في العقبة

11:36

بطولات طوفان الاقصى من غزة.. بيان حزب المستقبل والحياة الاردني

11:30

حصيلة مؤلمة.. زلازل أفغانستان تودي بحياة ألفي شخص

11:19

الاحتلال يسمح بنشر أسماء ورتب 26 قتيلا برصاص المقاومة في غزة

11:12

شاهد : استثمارات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في القطاع السياحي

11:09

الصفدي يعلن ترشحه لرئاسة مجلس النواب

11:02

جماعة عمان لحوارات المستقبل تدعو للبناء على معركة طوفان الاقصى

وفيات
وفيات الأحد 8-10-2023عاجل- رئيس الوزراء الاسبق معروف البخيت في ذمة اللهوفيات الجمعة 6-10-2023وفيات الخميس 5-10-2023وفاة المعمرة الأردنية جروة القرالة عن 106 أعوام