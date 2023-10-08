المحامون الاردنيون يتوقفون عن الترافع ويعتصمون دعما للمقاومة في غزة

وطنا اليوم:نفذ محامون أردنيون وقفة تضامنية في قصر العدل بالعاصمة عمان وذلك دعما للمقاومين في قطاع غزة والمرابطين في القدس.

وقال نقيب المحامين يحيى أبو عبود إن النقابة توجه تحية للشعب الفلسطيني البطل والمقاومين في غزة الذين يقدمون الشهداء والدماء فداء للامة العربية والاسلامية.

وأشار أبو عبود إلى أن ما حدث بالأمس من عمل بطولي، أشعل الأمل في نفوس الأمة بعد الانتصارات التي كانت في معارك الكرامة واكتوبر وتشرين.

وأكد أبو عبود أن نقابة المحامين تقدم كل الدعم للشعب الفلسطيني، مشددا على أن الشعبين الأردني والفلسطيني شعب واحد، وأن النقابة ستبقى تدافع عن الشعب الفلسطيني وتعتبر القضية الفلسطينية قضيتها الأولى.