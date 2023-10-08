مقتل 15 إسرائيليا على يد مقاومين توغلوا في منطقة جنوب عسقلان

وطنا اليوم:أعلنت وسائل إعلام عبرية مقتل 15مستوطنا على يد مقاومين فلسطينيين، توغلوا في مستوطنة منطقة مفكيم جنوبي عسقلان.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق عزمه بسحب جميع المستوطنين من محيط قطاع غزة خلال 24 ساعة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هغاري إن “مهمتنا خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة هي إجلاء جميع سكان غلاف غزة”.

وتستمر لليوم الثاني على التوالي عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس السبت، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة غارات على مناطق عدة فيها، أسفر عن سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى