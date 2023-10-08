تشكيلات أكاديمية واسعة في جامعة مؤتة (أسماء)

وطنا اليوم:قرر مجلس أمناء جامعة مؤتة خلال جلسته التي عقدها يوم الخميس الموافق 5/10/2023 برئاسة رئيس المجلس الدكتور يوسف القسوس، وبناء على تنسيب رئيس الجامعة الدكتور سلامه النعيمات الموافقة على اجراء التشكيلات الإدارية على نواب عمداء الكليات للعام الجامعي 2023/2024، وتاليا التشكيلات:

– تكليف الدكتور فادي سواقد / قائم بأعمال عميد كلية الطب.

– تكليف التالية أسماؤهم كنواب للعمداء على النحو التالي:

الدكتور عماد عارف أبو راجوح / نائب عميد كلية الطب للمرحلة السريرية.

الدكتورة امل عقيل البطوش / نائب عميد كلية الطب للمرحلة الأساسية.

الدكتور وليد ابرهيم الوادي / / نائب عميد كلية الطب لشؤون المستشفى.

الدكتور موسى خميس المغاربة / نائب عميد كلية الصيدلة.

الدكتورة ديما حمزة المحاسنة / نائب عميد كلية التمريض.

الدكتور إبراهيم المجالي / نائب عميد كلية العلوم الطبية المساندة.

الدكتور محمد عودة الليمون / نائب عميد كلية العلوم.

الدكتور خالد أبو الرز / نائب عميد كلية الزراعة.

الدكتور سليمان الشورة / نائب عميد كلية تكنولوجيا المعلومات.

الدكتور فواز الشواوره / نائب عميد كلية الاعمال.

الدكتور احمد عارف الضلاعين / نائب عميد كلية الحقوق.

الدكتور أسامة الصرايرة / نائب عميد كلية الشريعة

الدكتور ابتهال محمد الخوالدة / نائب عميد كلية علوم الرياضة.

الدكتور ايمن الصمادي / نائب عميد كلية الآداب.

الدكتور رامي عودة الحباشنة / نائب عميد كلية العلوم الاجتماعية.

الدكتور احمد عبد القادر المجالي / نائب عميد كلية البحث العلمي.

الدكتور خالد عوض الطراونة / نائب عميد شؤون الطلبة.

الدكتور طايل عبد الغني الحجران / نائب عميد الشؤون الاكاديمية / الجناح العسكري.

– كما قرر رئيس الجامعة الدكتور سلامه النعيمات، وبناء على تنسيب العمداء الموافقة على اجراء التشكيلات الإدارية على نواب عمداء الكليات ومساعديهم ورؤساء الأقسام للعام الجامعي 2023/2024، وعلى النحو التالي:

– كلية الدراسات العليا

تعيين الأستاذ الدكتور خلف علي الصقرات / كلية العلوم التربوية، نائبا لعميد الدراسات العليا.

تعيين الدكتورة فريال جمال خريسات / كلية العلوم، مساعدا لعميد كلية الدراسات العليا للشؤون الفنية.

تعيين الدكتور ليث خالد إبراهيم / كلية الآداب، مساعدا لعميد كلية الدراسات العليا لشؤون البرامج والجودة.

– عمادة البحث العلمي

تعيين الدكتور ياسر جابر / كلية الصيدلة، مساعدا لعميد البحث العلمي لشؤون البحث العلمي.

تعيين الدكتورة اسراء الطراونة / كلية الهندسة، مساعد لعميد البحث العلمي لشؤون البحث العلمي.

– عمادة شؤون الطلبة

تعيين الدكتور طارق علي الجعافرة / كلية الهندسة، مساعدا لعميد شؤون الطلبة لشؤون الطلاب.

تعيين الدكتورة سجى البديرات / كلية الهندسة، مساعدا لعميد شؤون الطلبة لشؤون الطالبات.

– عمادة الشؤون الاكاديمية /الجناح العسكري

تكليف الدكتور وائل الفقراء / مركز اللغات، القيام بأعمال رئيس قسم التخصصات الإنسانية في عمادة الشؤون الاكاديمية / الجناح العسكري.

تكليف الدكتور علي محمد الشديفات / كلية تكنولوجيا المعلومات القيام بأعمال رئيس قسم التخصصات العلمية في عمادة الشؤون الأكاديمية / الجناح العسكري.

– كلية الآداب

تعيين الأستاذ الدكتور فايز المحاسنة، رئيسا لقسم اللغة العربية وآدابها في كلية الآداب.

تكليف الدكتورة عبير الرواشدة، القيام بأعمال رئيس قسم اللغة الانجليزية وآدابها في كلية الآداب.

تكليف الدكتور احمد البطوش، القيام بأعمال رئيس قسم اللغات الأوروبية في كلية الآداب.

تكليف الدكتور نادر البكور، القيام بأعمال رئيس قسم الترجمة في كلية الآداب.

تعيين الدكتور علي النوايسة مساعدا لعميد كلية الآداب لشؤون الطلبة.

تعيين الدكتورة لبنى عبد الهادي مساعدا لعميد كلية الآداب لشؤون ضبط الجودة والتعليم الإلكتروني.

– كلية الشريعة

تكليف الدكتور امين المناسية، القيام بأعمال رئيس قسم أصول الدين في كلية الشريعة.

تكليف الدكتور صالح محمود جابر، القيام بأعمال رئيس قسم الفقه واصوله في كلية الشريعة.

– كلية الحقوق

تكليف الدكتور محمد رسمي العمري، القيام بأعمال رئيس قسم القانون الخاص في كلية الحقوق.

تعيين الأستاذ الدكتور نواف موسى الزيديين ، رئسا لقسم القانون العام في كلية الحقوق.

تعيين الدكتورة وسام فيصل الشواورة ، مساعدا لعميد كلية الحقوق لشؤون الطلبة.

تكليف حكمت عبد الحميد العضايلة، القيام بأعمال مساعد عميد كلية الحقوق لشؤون ضبط الجودة والتعليم الإلكتروني.

– كلية الاعمال

تكليف الدكتور عبد الرحمن فالح العبادلة، القيام بأعمال رئيس قسم الإدارة العامة في كلية الاعمال.

تكليف الدكتور احمد سليم الصرايرة، القيام بأعمال رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية في كلية الاعمال.

تكليف الدكتورة رولى هاني الهلسا ، القيام بأعمال رئيس قسم إدارة الاعمال في كلية الاعمال.

تكليف الدكتور محمد نبيل المرافي ، القيام بأعمال رئيس قسم التسويق في كلية الاعمال.

تكليف الدكتورة عبير فريد الخوالدة ،القيام بأعمال رئيس قسم نظم المعلومات الإدارية في كلية الاعمال.

تكليف الدكتور حسام الدين علي داود ، القيام بأعمال رئيس قسم اقتصاديات المال والاعمال في كلية الاعمال.

تكليف الدكتور نواف سماح الذنيبات ، القيام بأعمال رئيس قسم المحاسبة في كلية الاعمال.

تعيين الدكتورة هبة المجالي، مساعدا لعميد كلية الاعمال لشؤون الطلبة.

تكليف الدكتور راتب الخرشة ، القيام بأعمال مساعد عميد كلية الاعمال لشؤون ضبط الجودة والتعليم الإلكتروني.

– كلية العلوم التربوية

تعيين الاستاذ الدكتور احمد الطراونة، نائبا لعميد كلية العلوم التربوية، بالإضافة الى تكليفه القيام بأعمال رئيس قسم علم النفس في كلية العلوم التربوية.

تعيين الأستاذ الدكتورة خضراء الجعافرة، رئيسا لقسم الأصول والإدارة التربوية في كلية العلوم التربوية.

تكليف الدكتور رائد الصرايرة، القيام بأعمال رئيس قسم المناهج والتدريس في كلية العلوم التربوية.

تكليف الدكتورة لمياء الهواري، القيام بأعمال رئيس قسم الارشاد والتربية الخاصة في كلية العلوم التربوية.

تعين الدكتور انس الضلاعين ، مساعدا لعميد كلية العلوم التربوية لشؤون الطلبة.

تعيين الدكتور اياد الحوارنة ، مساعدا لعميد كلية العلوم التربوية لشؤون التربية العملية.

تعيين الأستاذ الدكتور احمد أبو اسعد، مساعدا لعميد كلية العلوم التربوية لشؤون ضبط الجودة والتعليم الإلكتروني.

– كلية علوم الرياضة

تكليف الدكتور معن احمد الشعلان، القيام بأعمال رئيس قسم التربية الرياضية في كلية علوم الرياضة.

تكليف الدكتور مهند عودة الزغيلات ، القيام بأعمال رئيس قسم التأهيل الرياضي في كلية علوم الرياضة .

تكليف الدكتورة منى نواش المعايطة، القيام بأعمال رئيس قسم التدريب الرياضي في كلية علوم الرياضة.

تعيين الدكتورة منال محمد طه، مساعدا لعميد كلية علوم الرياضة لشؤون الطلبة، وتكليفها القيام بأعمال مساعد عميد كلية علوم الرياضة لشؤون ضبط الجودة والتعليم الإلكتروني.

تعيين الدكتور صالح سالم قوقزة ، مساعدا لعميد كلية علوم الرياضة لشؤون التربية العملية.

– كلية العلوم الطبية المساندة

تكليف الدكتور احمد الجعافرة، القيام بأعمال رئيس قسم العلوم الطبية المخبرية في كلية العلوم الطبية المساندة.

تكليف الدكتور سهم الخرابشة، القيام بأعمال رئيس قسم الرعاية والعلاج التنفسي في كلية العلوم الطبية المساندة.

تعيين الدكتور سامر القرالة ، مساعدا للقائم بأعمال عميد كلية العلوم الطبية المساندة لشؤون ضبط الجودة والتعليم الإلكتروني.

تعيين الدكتورة ميساء الحوامدة، مساعدا للقائم بأعمال عميد كلية العلوم الطبية المساندة لشؤون الطلبة والتدريب.

– كلية تكنولوجيا المعلومات

تكليف الدكتور سليمان الشورة، القيام بأعمال رئيس قسم الحاسوب في كلية تكنولوجيا المعلومات.

تكليف الدكتور نديم العضايلة، القيام بأعمال رئيس قسم هندسة البرمجيات في كلية تكنولوجيا المعلومات.

تكليف الدكتور حمزة عيال سلمان، القيام بأعمال رئيس قسم هندسة البرمجيات في كلية تكنولوجيا المعلومات.

تكليف زكريا الطراونة، القيام بأعمال مساعد القائم بأعمال عميد كلية تكنولوجيا المعلومات لشؤون ضبط الجودة والتعليم الإلكتروني.

تكليف عمر اللصاصمة ، القيام بأعمال مساعد القائم بأعمال عميد كلية تكنولوجيا المعلومات لشؤون الطلبة.

– كلية العلوم

تكليف الدكتور أسامة الكساسبة، القيام بأعمال رئيس قسم الفيزياء في كلية العلوم.

تكليف الدكتورة رابعة المعايطة، القيام بأعمال رئيس قسم الرياضيات والاحصاء في كلية العلوم.

تكليف الدكتور راكان الطراونة، القيام بأعمال رئيس قسم الكيمياء في كلية العلوم.

تكليف الدكتور تهاني حجازين، القيام بأعمال رئيس قسم العلوم الحياتية في كلية العلوم.

تعيين الدكتور يوسف حمد الحجايا ، مساعدا للقائم بأعمال عميد كلية العلوم لشؤون الطلبة.

تعيين الدكتور سمير صبح، مساعدا للقائم بأعمال عميد كلية العلوم لشؤون ضبط الجودة والتعليم الإلكتروني.

– كلية الطب

تعيين الأستاذ الدكتور يوسف حسين عبد العاطي، رئيسا لقسم علم التشريح في كلية الطب.

تكليف الدكتورة هبه محمد عبد الكريم، القيام بأعمال رئيس قسم الكيمياء الحيوية وعلم وظائف الأعضاء في كلية الطب.

تعيين الأستاذ الدكتور أشرف احمد زغول، رئيسا لقسم الصحة العامة في كلية الطب.

تعيين الأستاذ الدكتورة ايمان محمد البطاينة، رئيسا لقسم الاحياء الدقيقة وعلم الامراض في كلية الطب.

تعيين الأستاذ الدكتور يوسف محمد الصرايرة، رئيسا لقسم علم الادوية في كلية الطب.

تكليف الدكتور رامي نايف الدويري، القيام بأعمال رئيس قسم الباطنية في كلية الطب.

تكليف الدكتور أشرف محمود الضمور، القيام بأعمال رئيس قسم الجراحة العامة والتخدير في كلية الطب.

تكليف الدكتور بلال بشار الزعبي، القيام بأعمال رئيس قسم الجراحة الخاصة في كلية الطب.

تكليف الدكتور علاء نبيل عويس، القيام بأعمال رئيس قسم النسائية والتوليد في كلية الطب.

تكليف الدكتور رامي محمد المجالي، القيام بأعمال رئيس قسم علم الأطفال في كلية الطب.

تعيين الاستاذ الدكتور سمير سعد محجوب، مساعدا للمكلف القيام بأعمال عميد كلية الطب لشؤون ضبط الجودة والتعليم الإلكتروني.

تعيين الدكتورة اسراء محمد الرواشدة، مساعدا للمكلف القيام بأعمال عميد كلية الطب لشؤون الطلبة والامتحانات.

– كلية الصيدلة

تكليف الدكتورة ايناس خالد المناصرة، القيام بأعمال رئيس قسم الصيدلة السريرية في كلية الصيدلة.

تكليف الدكتورة رهان محمد الكساسبة، القيام بأعمال رئيس قسم الصيدلانيات والتقنية الصيدلانية في كلية الصيدلة.

تكليف الدكتورة حياة عبد اللطيف البطوش ، القيام بأعمال رئيس قسم الكيمياء الصيدلانية في كلية الصيدلة.

تعيين الدكتورة روان نايف الكركي، مساعدا لعميد كلية الصيدلة لشؤون الطلبة.

تعيين الدكتورة رشا محمد حسين، مساعدا لعميد كلية الصيدلة لشؤون ضبط الجودة والتعليم الإلكتروني.

– كلية التمريض

تكليف الدكتورة ديما حمزة المحاسنة، القيام بأعمال رئيس قسم تمريض صحة البالغين في كلية التمريض.

تكليف الدكتور همام الليمون، القيام بأعمال رئيس قسم تمريض صحة المجتمع والصحة النفسية في كلية التمريض.

تكليف الدكتور هيثم محمد العوران، القيام بأعمال رئيس قسم تمريض صحة الام والطفل في كلية التمريض.

تعيين الدكتور يزن ظاهر المرايات، مساعدا للقائم بأعمال عميد كلية التمريض لشؤون ضبط الجودة والتعليم الإلكتروني.

تكليف رائد علي الجرادات، القيام بأعمال مساعد القائم بأعمال عميد كلية التمريض لشؤون الطلبة.

تكليف فلاح زعل الطراونة، القيام بأعمال مساعد القائم بأعمال عميد كلية التمريض لشؤون صحة المجتمع والتدريب.

– كلية الزراعة

تعيين الأستاذ الدكتور موفق كراجه، رئيسا لقسم الوقاية والمكافحة المتكاملة في كلية الزراعة.

تكليف الدكتور محمد عمر، القيام بأعمال رئيس قسم التغذية والصناعات الغذائية في كلية الزراعة.

تكليف الدكتور مصطفى الرواشدة، القيام بأعمال رئيس قسم الإنتاج الحيواني في كلية الزراعة.

تكليف الدكتور معاوية العساسفة ، القيام بأعمال رئيس قسم الإنتاج النباتي في كلية الزراعة.

تعيين الدكتور ناصر سلامه، مساعدا لعميد كلية الزراعة لشؤون ضبط الجودة والتعليم الإلكتروني.

تكليف المهندس غصاب الطراونة، القيام بأعمال مساعد عميد كلية الزراعة لشؤون الطلبة.

تكليف المهندس سامي الخمايسة، القيام بأعمال مساعد عميد كلية الزراعة للبحث العلمي والتدريب وخدمة المجتمع.

– كلية الهندسة

تعيين الأستاذ الدكتور صلاح حمدان الجبور، نائبا لعميد كلية الهندسة.

تكليف الدكتور علاء محمد الفلاحات، القيام بأعمال رئيس قسم الهندسة الميكانيكية في كلية الهندسة.

تكليف الدكتور يزيد سليمان جويحان، القيام بأعمال رئيس قسم الهندسة المدنية والبيئة في كلية الهندسة.

تكليف الدكتور لارا الشواورة ، القيام بأعمال رئيس قسم هندسة العمارة في كلية الهندسة.

تكليف الدكتورة العنود عبد الحميد الصرايرة، القيام بأعمال رئيس قسم الهندسة الكيماوية في كلية الهندسة.

تكليف الدكتور هاني قاسم الزعبي، القيام بأعمال رئيس قسم هندسة الحاسوب في كلية الهندسة.

تكليف الدكتور زياد سلامه المجالي، القيام بأعمال رئيس قسم الهندسة الكهربائية في كلية الهندسة.

تكليف الدكتورة نجاة عيد المصاروة، القيام بأعمال رئيس قسم هندسة النظم الصناعية في كلية الهندسة.

تعيين الدكتور سعد سبع الرواشدة، مساعدا للعميد كلية الهندسة لشؤون الطلبة والتدريب والابتكار والاتصال مع الصناعة

تعيين الدكتور مازن جمال الخيطان، مساعدا لعميد كلية الهندسة لشؤون ضبط الجودة والتعليم الإلكتروني.

تكليف المهندس يوسف صبر الطراونة، القيام بأعمال مساعد عميد كلية الهندسة لشؤون المختبرات.

– كلية العلوم الاجتماعية

تكليف الدكتور رضوان محمود المجالي، القيام بأعمال رئيس قسم العلوم السياسية في كلية العلوم الاجتماعية.

تكليف الدكتورة نسرين عبد الله البحري، القيام بأعمال رئيس قسم علم الاجتماع في كلية العلوم الاجتماعية.

تكليف الدكتور احمد عطا الله الذنيبات، القيام بأعمال رئيس قسم الجغرافيا في كلية العلوم الاجتماعية.

تكليف الدكتور محمد عبد الفتاح الصرايرة، القيام بأعمال رئيس قسم الاثاروالسياحة في كلية العلوم الاجتماعية.

تعيين الأستاذ الدكتورة ميسون منصور عبيدات، رئيسا لقسم التاريخ في كلية العلوم الاجتماعية.

تعيين الدكتورة زين موسى القرعان، مساعدا لعميد كلية العلوم الاجتماعية لشؤون الطلبة وتكليفها القيام بأعمال مساعد عميد كلية العلوم الاجتماعية لشؤون ضبط الجودة والتعليم الإلكتروني