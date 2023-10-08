مقتل ستة اسرائيليين على يد شرطي مصري في الإسكندرية

وطنا اليوم:كشف مصدر أمني، بقيام أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين منطقة المنشية بالإسكندرية بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي أثناء تواجد أحد الافواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود الصواري.

وأفاد المصدر أنه أسفر الحادث عن مقتل ستة إسرائليين في الإسكندرية على يد مسلح ضمن فوج سياحي إسرائيلي.

بالتزامن، أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن مقاتليها ما زالوا في الداخل الإسرائيلي، مضيفة أنها نفذت عمليات تسلل أثناء الليل وفجر اليوم لعدد من مواقع الاشتباكات داخل إسرائيل لمد مقاتليها بالقوات والعتاد.

كما شددت في بيان مقتضب على أن مقاتليها ما زالوا يخوضون اشتباكات ضارية في عدة مواقع قتال في غلاف غزة