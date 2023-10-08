رسو أول باخرة سياحية للموسم الشتوي في العقبة

وطنا اليوم:رست على رصيف محطة العقبة للسفن السياحية التابعة لمواني أبو ظبي أول باخرة سياحية مدشنة بذلك الموسم السياحي الشتوي.

وحملت الباخرة القادمة من ميناء شرم الشيخ المصري 67 سائحا من مختلف الجنسيات الأوروبية بالإضافة إلى طاقمها البالغ 108 لزيارة منطقة المثلث الذهبي العقبة البتراء ووادي رم ضمن برنامج معد مسبقا مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمكاتب السياحية.

ميناء سفاجا

وتغادر الباخرة مساء الأحد متجهة إلى ميناء سفاجا المصري، فيما ينتظر الشهر الحالي والقادم الى نهاية العام الجاري وصول 45 باخرة من مختلف الأحجام بعدد سياح متوقع 65 ألف زائر إلى منطقة المثلث الذهبي من مختلف الجنسيات الاروبية والعربية.

وكانت البواخر السياحية توقفت مطلع حزيران/يونيو الماضي عن القدوم للعقبة، بعد أن جلبت الموسم الماضي 58 باخرة سياحية حملت على متنها 71 ألف سائح