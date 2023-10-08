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بطولات طوفان الاقصى من غزة.. بيان حزب المستقبل والحياة الاردني

منذ ساعة واحدة
بطولات طوفان الاقصى من غزة.. بيان حزب المستقبل والحياة الاردني

وطنا اليوم:بكل مشاعر الفخر والكرامة والاعتزاز شاهدنا ما يقوم به شعبنا الفلسطيني من غزة ممثلا بالمقاومة المباركة والتي أحسنت في التفكير والتدبير والتنفيذ، فكانت هذه الانتصارات والبطولات واشفوا صدور قوم مؤمنين ..
نعم انها عملية معقدة من حيث التوقيت والسرية والنتائج والتي تشير حتى هذه اللحظة إلى ما يزيد على مئتي وخمسين قتيلا صهيونيا وما يزيد على الف وخمس مئة جريح، ناهيك عن الصيد الثمين والذي فاق خمسة وثلاثين أسيرا من جنود العدو وتكبيده الخسائر في الآليات و المعدات ..نعم ان كل ما حدث ويحدث سيغير الواقع على الأرض حاضرا ومستقبلا مكانا وزمانا..
أننا في حزب المستقبل والحياة الاردني نشد على يد المقاومة، ونؤكد على ان اللغة الوحيدة التي يستطيع فهمها المحتل هي لغة البندقية ..
كما ونؤكد على ان المقاومة الفلسطينية رسمت لنا خارطة طريق التحرير ، وقدمت لنا الحلقة الأولى من حلقات كيف يكون صراع الوجود..
كما ونؤكد في حزب المستقبل والحياة الاردني على أهمية البناء على ما قدمته المقاومة، وفي الوقت ذاته ندعوا جميع من يؤمن بالعدل وعدالة القضية الفلسطينية إلى الإلتفاف حول المقاومة البطلة ودعمها والشد من ازرها..
اللهم سدد رميهم ..
حزب المستقبل والحياة الاردني
8 / 10 / 2023 م


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