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شاهد : استثمارات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في القطاع السياحي

منذ ساعتين
شاهد : استثمارات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في القطاع السياحي

وطنا اليوم:نشر صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي اليوم فيديو للإضاءة على استثمارات الضمان الاجتماعي في القطاع السياحي.

هذا ويمتلك الصندوق عدة فنادق تتم إدارتها من قبل مجموعة شركات “إنتركونتيننتال” العالمية (IHG)، وهي فنادق كراون بلازا – عمّان، كراون بلازا – البحر الميت، هوليدي ان – البحر الميت، كراون بلازا – البترا (قيد التحديث)، بيت الضيافة –  البترا، وإنتركونتيننتال – العقبة.

كما يمتلك الصندوق فندق عمّان برادايس (عمّان الشام بالاس سابقاً) والذي يتم تشغيله من قبل مستثمر أردني، بالإضافة إلى ملكيته لعدد من الاستراحات السياحية في مناطق الأزرق، اشتفينا، جرش، زي، الكرك، ووادي رم.

ويساهم الصندوق أيضاً في ملكية عدد من الشركات المساهمة العامة والخاصة التي تمتلك مشاريع سياحية رائدة وهي فنادق إنتركونتيننتال – عمّان، جراند حياة – عمّان، شيراتون – عمّان، ماريوت – البحر الميت، سرايا العقبة، تالابيه العقبة ومجموعة فنادق موفنبيك (عمّان، البحر الميت، البترا، والعقبة).

للاطلاع على الفيديو من خلال الرابط:


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