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جماعة عمان لحوارات المستقبل تدعو للبناء على معركة طوفان الاقصى

منذ ساعتين
جماعة عمان لحوارات المستقبل تدعو للبناء على معركة طوفان الاقصى

وطنا اليوم:قالت جماعة عمان لحوارات المستقبل ان معركة طوفان الأقصى شكلت انعطافة تاريخية في سجل الصراع العربي مع الحركة الصهيونية، سيكون لها مابعدها.
واضافت الجماعة في بيان اصدرته اليوم، لقد جردت المقاومة الإسلامية من خلال معركة طوفان الأقصى العدو الاسرائيلي من القدرة على المبادرة التي تمتع بها في معظم مراحل الصراع في فلسطين وعليها، عندما باغتت كتائب القسام العدو وافقدته توازنه خلال دقائق زلزلت فيها كيان العدو، وكشفت حقيقته، فإذا هو اوهن من بيت العنكبوت.وان جيشه الذي لايقهر مجرد وهم لايصمد أمام الحقيقة، كما أن معركة طوفان الأقصى أكدت ان لا أحد في كيان العدو بمأمن من وصول المقاومة اليه، كما لم يعد بأمكن احد من الصهاينة ان يشعر بالأمان فوق أرض فلسطين.
وقالت الجماعة في بيانها ، لقد كشفت عملية طوفان الأقصى حقيقة موقف جماهير الأمة، ومشاعرها نحو العدو الاسرائيلي، وهي مشاعر رافضة لوجو الكيان الصهيوني الغاصب، مؤكدة ان جماهير الأمة متمسكة بحقوقها التاريخية في فلسطين ومقدساتها الإسلامية و المسيحية.
وطالبت الجماعة في ختام بيانها بالبناء على ماانجزته المقاومة الإسلامية في معركة طوفان الأقصى، واول ذلك التأكيد على ان قضية فلسطين هي قضية الأمة كلها، وليس من حق أحد أن يتنازل عن شبرا منها، كما دعت إلى أن تكون المقاومة عنصر توحيد للأمة. ولبناء وعيها حتى تحقيق النصر النهائي وتحرير الأقصى.


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