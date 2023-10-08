الحكومة : حملات مكثفة لحماية المصادر المائية بالمملكة

وطنا اليوم:أكد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود خلال اجتماعه مع مدير الإدارة الملكية لحماية البيئة العميد الركن تامبي محمد زكي حمكري ومدير إدارة التحكم والسيطرة، ضرورة تعزيز أوجه التعاون المشترك وتنسيق الجهود المشتركة في كافة مناطق المملكة خاصة مع اقتراب موسم الزيتون وتصريف زيباري المعاصر تجنبا للاعتداءات المتكررة على شبكات الصرف الصحي وإنفاذ أحكام القانون وضبط المخالفين بهدف حماية المصادر المائية خاصة مشيدا بالتعاون بالدعم الكبير الذي تقدمه الإدارة الملكية لحماية البيئة لقطاع المياه.

وبين ابو السعود أن الأردن يعاني من ندرة مصادرة المائية ولا بد من حمايتها خاصة مجاري الأودية والسيول لضمان المحافظة على المياه الجوفية والسطحية والمحافظة على سلامة ونوعية المصادر المائية من خلال تكثيف التعاون ما بين قطاع المياه والإدارة الملكية لحماية البيئة وتنفيذ حملات ضبط المخالفات في عموم مناطق المملكة مبينا أن وزارة المياه والري والإدارة الملكية لحماية البيئة تنفذ العديد من المهام الميدانية بهدف المحافظة على نوعية وحماية المياه وقد انعكس ذلك على حماية المصادر المائية وانعكاس ذلك على الواقع المائي.

وثمن الاستجابة السريعة والجهود المتواصلة للتعاون البناء بين الوزارة والإدارة الملكية لحماية البيئة مبينا أنه ستتم زيادة أوجه التعاون فيما يتعلق بالبرامج التدريبية بين الطرفين خاصة مع شمول مناطق وادي الأردن في حملات المراقبة بما يضمن حماية المصادر المائية الرئيسية للشرب والزراعة خاصة متابعة مخلفات الزيتون خلال الموسم الحالي وكذلك التأكد من نوعية المياه المعبأة في صهاريج مياه الشرب وكذلك صهاريج النضح وتفريغها في المحطات المخصصة لذلك وحماية الأودية والسيول من خلال الرقابة الدائمة واستخدام أحدث التقنيات الفنية والتكنولوجية، وأهمية تفعيل الخطط لمراقبة المياه الصناعية خاصة في مناطق جنوب عمان.

من ناحيته، أوضح مدير الإدارة الملكية لحماية البيئة العميد تامبي محمد زكي حمكري أن جهاز الأمن العام وبمتابعة من مدير الأمن العام يبدي كل الاهتمام لإسناد المؤسسات الرسمية والأجهزة المختلفة كونها الذراع التنفيذي لمؤسسات الدولة بما يضمن إنفاذ القانون وحماية مصالح الوطن والمواطنين مبينا أن الأمن العام كضابطة عدلية ومن خلال الإدارة الملكية لحماية البيئة لن يتهاون أبدا في اتخاذ الإجراءات القانونية في صون المقدرات المائية التي تعاني من استنزاف كبير نتيجة الطلب المتزايد وبالتالي كل قطرة تتم المحافظة عليها هي إنجاز كبير.

وبين أن الوزارة والإدارة الملكية مستمران في تنفيذ مزيد من الحملات المكثفة على عدد من المناطق بالشراكة مع كافة الأجهزة الشرطية وأنه ستتم زيادة أعداد الكوادر وتكثيف الجولات الميدانية لضبط كافة المخالفين لما لذلك من آثار سلبية على مصادرنا المائية المحدودة وحمايتها إضافة إلى الجهود المتواصلة لحماية ممتلكات وزارة المياه والري.

وجال مدير الإدارة الملكية لحماية البيئة يرافقه عدد من المسؤولين وعدد من ضباط الإدارة الملكية على مركز العمليات والسيطرة واستمع إلى شرح عن آليات التنسيق المشترك فيما يتعلق بحماية مختلف المصادر المائية