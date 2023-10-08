إسرائيليون يحزمون أمتعتهم للسفر.. وسكان غزة يرفضون ترك منازلهم

وطنا اليوم:رفض الفلسطينيون في قطاع غزة ترك منازلهم بعد تحذيرات متكررة من جيش الاحتلال، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، الذي طلب منهم المغادرة.

وفي كلمته، قال نتنياهو السبت: “سنحول كل الأماكن في هذه المدينة الشريرة (في إشارة إلى قطاع غزة) التي تختبئ فيها حماس إلى أنقاض”.

وأضاف: “يا سكان غزة اخرجوا من هناك الآن”.

وأشار نتنياهو، إلى أن “ما حدث اليوم، لم نشهده من قبل في إسرائيل، وسأعمل على ألا يتكرر ذلك أبدا”.

من جانب آخر، طالب المتحدث باسم جيش الاحتلال باللغة العربية، أفيخاي أردعي، سكان بعض المناطق في غزة بتركها، تمهيدا لقصفها، لكن الردود جاءت على غير ما يشتهي.

على جانب آخر، انتشرت صور من مطار بن غوريون الدولي في دولة الاحتلال، وهو يكتظ بالهاربين من صواريخ المقاومة، والباحثين عن رحلة مغادرة.

وانتشرت أيضا صور العديد من الإسرائيليين الذين احتموا بساحات المطار حازمين أمتعتهم، بعد أن استطاعت المقاومة الفلسطينية التوغل في داخل الأراضي المحتلة، وإعلان سلطات الاحتلال عن مقتل أكثر من 300 إسرائيلي، وفقدان 750 آخرين، إلى جانب مئات الجرحى.