المستشفى الميداني الأردني: مولدات طاقة في حال انقطاع الكهرباء عن غزة

وطنا اليوم:قال قائد المستشفى الميداني الأردني 76 في غزة، العقيد الركن ثائر الخطيب، إن لدى المستشفى مولدات طاقة وأنظمة طاقة شمسية جاهزة للاستخدام في حال انقطاع الكهرباء عن قطاع غزة.

وأضاف الخطيب الأحد، أن كوادر المستشفى مستمرة في تقديم الخدمات لأهل قطاع غزة وجاهزة للتعامل مع أي حالة طارئة.

وأشار إلى أن جميع مرتبات وطواقم المستشفى الميداني الأردني غزة 76 “بخير وصحة وهمة عالية”، مضيفا أن “هذه الهمة مستمدة من الدعم المتواصل لجلالة الملك عبدالله الثاني للقضية الفلسطينية بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص، ووقوفه بجانب الفلسطينيين في المحافل الدولية والإقليمية كافة”.

“القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وبتوجيهات ملكية سامية وانطلاقا من الرسالة الإنسانية السامية التي تحملها، باشرت بإرسال البعثات الطبية إلى قطاع غزة منذ عام 2009 ولم تنقطع رغم كل الظروف التي مرت خلال تلك السنوات وما زالت مستمرة بتقديمها حتى هذه اللحظة، حيث جرى إرسال 76 بعثة طبية قدمت خلالها الخدمات الطبية والعلاجية والإنسانية لقرابة 3 ملايين مريض في القطاع”، وفق الخطيب.

وعن جاهزية المستشفى، قال إن “سعة المستشفى تبلغ 40 سريرا موزعة على الأقسام كافة وتجري كوادرها الفحوصات الطبية الرئيسية للمرضى، إضافة إلى توافر أربعة أسرة في العناية المركزة وغرفتين للعمليات، بالإضافة إلى أربع سيارات إسعاف مجهزة بالكامل، وقسم طوارئ على مدار الساعة، وجاهز لتقديم أي إسعافات ضرورية لأي حالة طارئة”.

وأوضح أن المستشفى “مزود بالوقود والمواد التموينية والمياه والأدوية، إضافة إلى مولدات كهرباء جاهزة للاستخدام ويتم اللجوء إليها في حالة انقطاع التيار الكهربائي، ووجود نظام طاقة شمسية لإدامة غرفة العمليات للحالات الطارئة”.

وحذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، من تداعيات صحية خطيرة من جراء توقف خطوط الكهرباء الواصلة إلى قطاع غزة؛ مما سيضطر المستشفيات إلى تشغيل المولدات الكهربائية لساعات طويلة والتي نخشى توقفها بسبب تهالكها ونفاد كميات الوقود المحدودة بداخلها