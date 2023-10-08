الاحتلال يمنع السفر عبر الكرامة

وطنا اليوم:أغلقت قوات الاحتلال السبت المعابر الحدودية ومنها الحدود مع الأردن ومداخل وحواجز القدس

ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي حركة الفلسطينيين المغادرين والقادمين بالمرور عبر معبر الكرامة “اللنبي”.

وأغلقت قوات الاحتلال السبت، المعابر الحدودية ومنها الحدود مع الأردن، ومداخل وحواجز القدس، ما تسبب بأزمة مرورية على كافة المداخل المؤدية إليها.

طوفان الأقصى

وكان القائد العام لكتائب القسام، محمد الضيف، أعلن السبت بدء عملية “طوفان الأقصى”، لوضع حدٍ للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، مشيرًا إلى أنّ المقاومة بغزة أطلقت خلال نصف ساعة 5 آلاف صاروخ تجاه مستوطنات ومدن الاحتلال.

ودعا محمد الضيف “شباب الضفة لكنس الاحتلال من أرضهم”، كما طالب شباب القدس والداخل المحتل بضرورة “الانتفاض” قائلًا: “فلنشعل الأرض لهيبا دفاعا عن الأقصى”.

ومنذ ساعات صباح السبت، تواصل المقاومة الفلسطينية، بغزة إطلاق رشقات مكثفة من الصواريخ صوب مستوطنات ومدن الاحتلال، تزامنًا مع تسلل عشرات المقاومين إلى المستوطنات المحيطة، بطائرات شراعية ومن تحت الأرض، وبمركباتهم، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة، أسفرت في مجملها عن قتل وجرح العشرات