عباس يتحدث عن موعد انتهاء عملية طوفان الاقصى !!!

وطنا اليوم – كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، موعد انتهاء عملية طوفان الأقصى، جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحث فيها سبل وقف التصعيد في إسرائيل

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: “ما يحدث الآن في غزة والضفة الغربية شاهدا على ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم ضد الفلسطينيين، في ظل استمرار إرهاب المستوطنين”، مُشيرًا إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي على الأرض والمقدسات الفلسطينية راح ضحيته مئات القتلى وآلاف المصابين الفلسطينيين

وأضاف: “إذا أردنا تحقيق السلام والاستقرار فيجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاعتراف بحق شعبنا في الاستقلال والسيادة، ومنحنا العضوية الكاملة في الأمم المتحدة”، مُطالبًا تمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق استقلاله وسيادته في دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

وشدد عباس على ضرورة توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي دموي، مؤكدًا أن استمرار الظلم والقهر ضد الفلسطينيين هو الذي يدفع الأمور نحو انفجار لن يستطيع أحد تحمل تبعاته

ودعا عباس نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى ضرورة التدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ووقف ما تقوم به قوات الاحتلال والمستوطنين ضد الفلسطينيين

وأكد ماكرون على دعم باريس لحل الدولتين، مُشيرًا إلى أنه سيعمل على وقف وقف التصعيد وإجراء اتصالات مع جميع أطراف الصراع