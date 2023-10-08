مفاجأة.. محلل سياسي توقع الأحدث الجارية حاليا قبل عدة سنوات

وطنا اليوم:قال الدكتور الفلسطيني فايز ابو شمالة في لقاء سابق راح ندخل اراضينا المحتلة باذن الله الحلم راح يتحقق

وتوقع أبو شمالة الأحداث الجارية حاليا في غزة قبل عدة سنوات خلال لقاء تلفزيوني. وقال أبو شمالة خلال لقاء تلفزيوني، ان غزة ستقوم بمواجهة واسعة وشاملة مع الاسرائليين، مؤكدا ان قوات الاحتلال ستتفاجئ من قوة المقاومة.

وقُتل ما لا يقل عن 300 وأصيب قرابة 1590 إسرائيليا بينهم 293 إصاباتهم خطيرة، العشرات منهم في حالة حرجة، خلال عملية جوية وبرية وصاروخية عسكرية تنفذها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

أعلنت حركة (حماس) تنفيذ عملية مباغتة تجاوزت حدود القطاع نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 وأطلقت عليها عملية “طوفان الأقصى” ردا على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية.

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