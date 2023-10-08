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الاحتلال: مستعدون لجميع السيناريوهات بعد توتر الأوضاع على الحدود مع لبنان

منذ دقيقة واحدة
الاحتلال: مستعدون لجميع السيناريوهات بعد توتر الأوضاع على الحدود مع لبنان

وطنا اليوم:اعلن حزب الله اللبناني في بيان الأحد، أن “مجموعات القائد عماد مغنية في المقاومة الإسلامية نفذت صباح الأحد هجوما على 3 مواقع ‏للاحتلال الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة
في المقابل اعلن جيش الاحتلال استعداده لجميع السيناريوهات بعد توتر الأوضاع على الحدود مع لبنان
وقال رداً على هجوم حزب الله من لبنان :قصفت المدفعية أهدافاً في المنطقة وان طائرة مسيرة هاجمت البنية التحتية لمنظمة حزب الله في منطقة جبل دوف


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