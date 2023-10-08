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الإضراب يعم الضفة والاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي الشريف

منذ 22 ثانية
الإضراب يعم الضفة والاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي الشريف

وطنا اليوم:أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل أمام المصلين المسلمين.
وأفاد مصدر، بأن سلطات الاحتلال أخطرت بإغلاق الحرم اعتبارا من اليوم، وحتى اشعار آخر، حيث قامت بتعليق اخطار مكتوب بهذا الخصوص على بوابات الحرم.
كما شددت قوات الاحتلال من اجراءاتها الأمنية وأغلقت جميع الحواجز العسكرية، والبوابات الالكترونية المؤدية للحرم الابراهيمي.
وأكد شهود عيان، أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها على كافة المداخل المؤدية الى الحرم، وأغلقت بعض الاسواق في البلدة القديمة
الى ذلك عمّ الإضراب الشامل محافظات الضفة الغربية، اليوم الأحد، تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، والذي أسفر حتى اللحظة عن استشهاد أكثر من 230 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 1700 بجروح، بينهم 20 في حالة الخطر.
وشلّ الإضراب، الذي دعت إليه حركة التحرير الوطني “فتح”، مناحي الحياة كافة، وأُغلقت الجامعات، والبنوك، والمحلات التجارية، وسط دعوات جماهير شعبنا إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال في كافة ميادين التصدي للاحتلال، دفاعا عن شعبنا، وحقنا المقدس في الحرية، والدولة، والاستقلال


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