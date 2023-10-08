256 شهيدا بينهم 20 طفلا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

وطنا اليوم:ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر إلى 256 شهيدا، بينهم 20 طفلا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب صباح الأحد “استشهد 256 مواطنا من بينهم 20 طفلا وإصابة 1788 مواطنا بجراح مختلفة من بينهم 121 طفلا، جراء العدوان الإسرائيلي خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وقالت الوزارة، في بيان سابق، إن الطواقم الطبية لا تزال تعمل بكل طاقتها من أجل إنقاذ عشرات الحالات الخطيرة والحرجة في غرف العمليات والعنايات المكثفة.

وأشارت إلى أنها بدأت منذ صباح السبت بتفعيل خطة الطوارئ لديها وأعلنت العمل بإجراءات الطوارئ القصوى في جميع المرافق الصحية ووحدات الإسعاف، موضحة أنها أوقفت العيادات الخارجية والعمليات المجدولة، في إطار رفع الجهوزية والتأهب.

وأكدت الوزارة أن حالة الجهوزية تبقى محدودة مع استمرار الحصار الإسرائيلي وما تسبّبه من عجز كبير في الأدوية والمستهلكات الطبية.

وأدانت استهداف الطواقم والمرافق الطبية، حيث أدت هذه الانتهاكات المتكررة إلى استشهاد 3 من العاملين وإصابة 3 آخرين من جراء الاستهداف المباشر لمستشفى الإندونيسي ومجمع ناصر الطبي، بالإضافة إلى تدمير 5 سيارات إسعاف حكومية وأهلية.

وحذرت من تداعيات صحية خطيرة من جراء توقف خطوط الكهرباء الواصلة إلى قطاع غزة؛ مما سيضطر المستشفيات إلى تشغيل المولدات الكهربائية لساعات طويلة والتي تخشى توقفها بسبب تهالكها ونفاد كميات الوقود المحدودة بداخلها.

وطالبت من المؤسسات الإنسانية والإغاثية بالعمل الفوري على دعم احتياجات الطوارئ لمستشفيات قطاع غزة.